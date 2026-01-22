Capital One conclut un accord de 5,15 milliards de dollars avec Brex ; le bénéfice trimestriel augmente grâce à la hausse des revenus d'intérêts

L'opération donne un coup d'accélérateur au-delà du crédit à la consommation

Le directeur général de Brex reste en poste après le rachat

Le directeur général de Capital One met en garde contre les risques de récession liés au plafonnement des taux d'intérêt

Les revenus d'intérêts grimpent de 54 %

Capital One Financial COF.N a déclaré jeudi qu'il allait acquérir la société fintech Brex dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions évaluée à 5,15 milliards de dollars et a fait état d'une hausse de son bénéfice trimestriel grâce à l'augmentation des revenus d'intérêts provenant de sa dette de cartes de crédit.

Les actions du prêteur à la consommation ont chuté de plus de 5 % à la suite de l'annonce de l'opération, mais les résultats solides ont permis de réduire les pertes pour s'échanger 1,5 % de moins.

L'opération intervient alors que les négociateurs se préparent à une nouvelle année faste en 2026, avec un nombre record de transactions attendues, les dirigeants cherchant à gagner en envergure pour faire face aux incertitudes économiques et géopolitiques croissantes.

L'opération, qui devrait être finalisée au milieu de l'année 2026, sera réalisée sur une base d'environ 50-50 en espèces et en actions, a déclaré Capital One.

Brex opère dans les cartes d'entreprise et les logiciels de gestion des dépenses utilisés par des entreprises telles que DoorDash DASH.O et Robinhood HOOD.O , ce qui pourrait donner à Capital One une plus grande exposition et réduire sa dépendance au crédit à la consommation, en l'amortissant contre l'impact des ralentissements économiques.

Brex opère dans plus de 120 pays selon son site web.

Capital One a déclaré que le directeur général et fondateur de la société fintech, Pedro Franceschi, resterait à la tête de l'entreprise après la transaction.

RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE

Les dépenses de consommation aux États-Unis ont augmenté à un rythme soutenu en novembre et en octobre, suggérant que l'économie était sur la bonne voie pour un troisième trimestre consécutif de forte croissance.

La dynamique économique a été largement soutenue par la résistance de la demande des ménages ainsi que par la réduction du déficit commercial, les importations ayant diminué en réponse à l'augmentation générale des droits de douane décidée par le président Donald Trump.

Toutefois, les droits de douane ont fait grimper les prix de nombreux biens, pesant de manière inégale sur les différentes catégories de revenus.

Les économistes affirment que la propension à dépenser est de plus en plus concentrée sur les ménages à revenus élevés, tandis que les consommateurs à revenus faibles et moyens ont une marge de manœuvre limitée pour passer à des alternatives moins chères.

Les revenus nets d'intérêts de Capital One - la différence entre ce qu'elle gagne sur les prêts et ce qu'elle paie sur les dépôts - ont augmenté de 54 % à 12,47 milliards de dollars au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente.

Le revenu net disponible pour les actionnaires ordinaires de la société basée à McLean, en Virginie, s'est élevé à 2,06 milliards de dollars, soit 3,26 dollars par action, pour le trimestre, contre 1,02 milliard de dollars, soit 2,67 dollars par action, un an plus tôt.

L'ÉNIGME DU PLAFONNEMENT DES CARTES DE CRÉDIT

La semaine dernière, Donald Trump a déclaré qu'il appelait à un plafonnement d'un an des taux d'intérêt des cartes de crédit à 10 % à partir du 20 janvier, mais il a donné peu de détails sur la manière dont la proposition serait mise en œuvre ou sur la façon dont les entreprises seraient obligées de s'y conformer.

Les groupes du secteur bancaire se sont opposés à cette proposition, avertissant qu'elle restreindrait l'accès au crédit pour les consommateurs ordinaires.

Jamie Dimon, le directeur général de JPMorgan Chase JPM.N , a déclaré mercredi qu'une proposition visant à plafonner les taux d'intérêt des cartes de crédit équivaudrait à un désastre économique .

Cependant, Bank of America BAC.N envisage des options pour offrir de nouvelles cartes de crédit avec un taux d'intérêt de 10 % pour satisfaire les demandes de Donald Trump, a déclaré jeudi une source familière avec le sujet.

L'introduction d'un plafond de taux d'intérêt porterait un coup important à Capital One Financial, dont le modèle d'affaires est l'un des plus dépendants des cartes de crédit parmi les principaux prêteurs américains.

"Nous sommes convaincus qu'un plafonnement des taux d'intérêt catalyserait un certain nombre de conséquences inattendues", a déclaré Richard Fairbank, le directeur général, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

Il a ajouté que le manque de crédit entraînerait une réduction des dépenses de consommation et risquerait de provoquer une récession.