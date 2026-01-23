 Aller au contenu principal
Capital One chute de 5 % après l'annonce de l'acquisition de Brex pour un montant de 5,15 milliards de dollars (22 janvier)
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 10:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Dans le Buzz du 22 janvier, les chiffres sont corrigés en "milliards" et non en "millions" et le symbole du dollar manquant est ajouté dans la puce 5)

23 janvier - ** Les actions de la banque américaine Capital One COF.N chutent de 5,08 % à 222,75 $ après la cloche

** La société annonce qu'elle va acquérir la société fintech Brex dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions évaluée à 5,15 milliards de dollars

** L'opération sera réalisée sur une base 50-50 en espèces et en actions

** La société affiche également un bénéfice par action ajusté de 3,86 $ au quatrième trimestre, contre des estimations de 4,11 $ - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 15,58 milliards de dollars, contre des estimations de 15,48 milliards de dollars- données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, le COF a augmenté de 16,9% au cours des 12 derniers mois

CAPITAL ONE FINL
236,200 USD NYSE +2,24%
