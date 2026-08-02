Capital One affirme avoir clôturé les comptes de la Trump Organization à la suite d'une enquête sur la lutte contre le blanchiment d'argent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Capital One affirme qu'un examen anti-blanchiment a entraîné la fermeture de plus de 300 comptes liés à Trump

* La Trump Organization et Eric Trump ont intenté une action en justice en mars 2025, invoquant une exclusion bancaire à caractère politique

* Le tribunal fédéral de Miami a rejeté deux plaintes mais a autorisé les plaignants à déposer des versions modifiées

par Kenrick Cai

Capital One Financial COF.N a riposté vendredi contre une action en justice concernant sa décision de fermer les comptes bancaires de la Trump Organization il y a plusieurs années, affirmant avoir agi ainsi à la suite d’un examen mené par des experts en lutte contre le blanchiment d’argent.

Cette révélation marque la première fois qu’une banque établit officiellement un lien entre des préoccupations liées au blanchiment d’argent et l’entreprise familiale du président américain Donald Trump. Capital One cherche à obtenir le rejet de l’affaire en mettant en doute les allégations de « débanquisation » illégale — c’est-à-dire le refus de fournir des services pour des motifs religieux ou politiques — à l’encontre de la Trump Organization.

La Trump Organization et Capital One n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Capital One n’a jamais accusé la Trump Organization de blanchiment d’argent illégal. Mais le mémoire déposé vendredi fait valoir que « les documents et les allégations des plaignants eux-mêmes montrent clairement que Capital One a clôturé les comptes des plaignants pour des raisons liées à la lutte contre le blanchiment d’argent (“AML”). Ces clôtures sont le résultat de plusieurs mois d’analyse et d’un examen minutieux mené par l’équipe AML de Capital One, conformément aux politiques de la banque et aux directives réglementaires. »

Capital One avait annoncé en mars 2021 son intention de fermer plus de 300 comptes bancaires liés à Trump. La Trump Organization et Eric Trump, le fils du président, ont intenté une action en justice en mars 2025 devant un tribunal fédéral de Floride, alléguant que les comptes avaient été fermés en raison des convictions « woke » de Capital One et de sa volonté de tirer profit du climat politique qui régnait après l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole américain.

DES ALLÉGATIONS « ERRONÉES »: CAPITAL ONE

Le tribunal fédéral de Miami a rejeté deux plaintes dans l’affaire Capital One, mais a à chaque fois donné aux plaignants la possibilité de déposer une plainte modifiée. Capital One a déclaré que la dernière version, déposée en juillet, « souffrait des mêmes défauts fondamentaux que leurs deux précédents mémoires ».

Dans son mémoire déposé vendredi, Capital One a déclaré que les allégations de la Trump Organization concernant un prétexte politique étaient « erronées » et « fondées sur des citations choisies de manière sélective, non étayées par le contexte complet » des documents soumis au tribunal.

« Les schémas de transactions identifiés par Capital One font partie des types d’activités signalés par les directives bancaires fédérales », indique le document. Depuis le début du second mandat de Trump, son administration a exercé des pressions sur certaines grandes banques, faisant écho aux plaintes des conservateurs selon lesquelles ces établissements cibleraient délibérément la droite politique. Trump a signé un décret en août 2025 interdisant la « débanquisation » discriminatoire. En janvier, Trump a intenté une action en justice contre JPMorgan Chase JPM.N pour les mêmes motifs, soulignant le contexte politique tendu dans lequel évolue Wall Street au cours du second mandat du président. En 2019, au cours de son premier mandat, Trump avait poursuivi Capital One et la Deutsche Bank afin de les empêcher de communiquer des documents financiers au Congrès dans le cadre d’une enquête menée par des législateurs démocrates. Des spécialistes de la lutte contre le blanchiment d’argent au sein de la Deutsche Bank auraient signalé une série de transactions, mais les dirigeants les auraient ignorées; la Deutsche Bank avait alors démenti cette information.