CAPITAL B : Capital B a ouvert le vote en ligne en vue de son Assemblée Générale Mixte du 17 juin 2026

Capital B a ouvert le vote en ligne en vue de son Assemblée Générale Mixte du 17 juin 2026

Assemblée Générale Ordinaire pour approuver les comptes de l'exercice 2025

Assemblée Générale Extraordinaire pour autoriser la mise en place d'une capacité maximale d'un montant de 5 milliards d'euros de montant nominal d'augmentations de capital (soit, à titre indicatif et sur la base de la valeur nominale actuelle des actions de la Société de 0,04 €, un maximum de 125 milliards d'actions) et 100 milliards d'euros de montant nominal pour l'émission de titres de créances, dans la continuité du déploiement de la stratégie de Bitcoin Treasury Company, focalisée sur l'augmentation du nombre de bitcoin par action sur une base totalement diluée dans le temps

Les actionnaires de Capital B peuvent, jusqu'au 16 juin 2026 à 15h00 (heure de Paris), voter en ligne sur le site de leur intermédiaire financier

Puteaux, le 01 juin 2026 : Capital B (The Blockchain Group, code ISIN : FR0011053636, code mnémonique FR : ALCPB | US : CPTLF) (la « Société »), société dont les titres sont admis à la négociation sur Euronext Growth Paris, première Bitcoin Treasury Company en Europe, détenant des filiales spécialisées dans le conseil et le développement en Data Intelligence, IA et technologies décentralisées, et la trésorerie d'entreprise, a ouvert à ses actionnaires la procédure de vote électronique « Votaccess » pour son Assemblée Générale Mixte du 17 juin 2026. Cette Assemblée générale aura notamment pour objet l'approbation des comptes de l'exercice 2025 et l'autorisation de mise en place d'une capacité maximale d'un montant de 5 milliards d'euros de montant nominal d'augmentations de capital (soit, à titre indicatif et sur la base de la valeur nominale actuelle des actions de la Société de 0,04 €, un maximum de 125 milliards d'actions) et 100 milliards d'euros de montant nominal pour l'émission de titres de créances, pour accélérer sa stratégie d'accumulation de Bitcoin, focalisée sur l'augmentation du nombre de bitcoin par action sur une base totalement diluée dans le temps. Une présentation détaillée de la stratégie de Bitcoin Treasury Company de la Société, focalisée sur l'augmentation du nombre de bitcoin par action sur une base totalement diluée dans le temps, est disponible sur le site internet de la Société : https://cptlb.com/about/who-we-are/

Continuité du déploiement de la stratégie de Bitcoin Treasury Company de la Société

Dans la continuité du déploiement de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company, Capital B soumet à l'Assemblée Générale annuelle de la société une nouvelle délégation de compétence au Conseil d'Administration autorisant la mise en place d'une capacité maximale d'un montant de 5 milliards d'euros de montant nominal d'augmentations de capital (soit, à titre indicatif et sur la base de la valeur nominale actuelle des actions de la Société de 0,04 €, un maximum de 125 milliards d'actions) et 100 milliards d'euros de montant nominal pour l'émission de titres de créances, pour accélérer sa stratégie d'accumulation de Bitcoin, focalisée sur l'augmentation du nombre de bitcoin par action sur une base totalement diluée dans le temps.

Tous les actionnaires sont invités à voter à l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 17 juin 2026 pour approuver les comptes 2025 et soutenir l'accélération de la stratégie de Bitcoin Treasury Company de la Société.

Modalités de vote

Les actionnaires peuvent voter ou donner leur pouvoir au Président :

en ligne (Votaccess) avant le 16 juin 2026 à 15h00 (heure de Paris), directement sur le site de leur intermédiaire financier avec leurs codes d'accès habituels en accédant à la page de vote via le lien placé à côté du nom de la valeur dans leur relevé de compte, ou via un menu « Assemblées générales » (ou, selon les intermédiaires, « Opérations sur Titres (OST) » ou « Actions à effectuer »). L'écran Votaccess permet ensuite de choisir parmi les options « Donner pouvoir au Président » ou « Voter les résolutions » ;

les actionnaires dont les titres sont inscrits au nominatif peuvent voter en ligne en accédant à leur compte Sharinbox via le site https://sharinbox.societegenerale.com/ ;

dans le cas où leur intermédiaire financier ne propose pas le vote en ligne, les actionnaires peuvent voter par correspondance, en envoyant par email le bulletin de vote (disponible sur le site) et une attestation de détention. La date limite pour les votes papier est le 12 juin 2026 à 23h59 (heure de Paris).

Pour toute information complémentaire, il est possible de contacter le service actionnaire par email via

agm-cptlb@actus.fr , ou par téléphone au 01 89 70 21 21 .

Les informations et documents visés à l'article R. 22-10-23 du Code de commerce, incluant l'avis de réunion valant convocation publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) et les modalités de participation et de vote à l'Assemblée Générale Annuelle Mixte qui se tiendra le 17 juin 2026 à 10h00 ans les locaux du cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats, 2 rue Ancelle – 92200 Neuilly-sur Seine, sont disponibles sur le site internet de Capital B dans la rubrique « Financial Information », section « AGM », à l'adresse https://cptlb.com/annual-general-meating/agm-2026/ .

Ces documents sont également tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires au siège social de Capital B.

Facteurs de risques

La Société rappelle que les facteurs de risques relatifs à la Société et à son activité sont détaillés dans son rapport annuel 2025, lequel est disponible sans frais sur le site internet de la Société ( https://www.cptlb.com ). La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société.

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A propos de Capital B (FR : ALCPB | US : CPTLF)

Capital B est une Bitcoin Treasury Company cotée sur Euronext Growth Paris, spécialisée dans le conseil et développement en Data Intelligence, IA et technologies décentralisées, et la trésorerie d'entreprise. EURONEXT Growth Paris

Code Mnémonique FR : ALCPB

Code Mnémonique US OTCID : CPTLF

ISIN : FR0011053636

Reuters : ALCPB.PA

Bloomberg : ALCPB.FP



Contact :

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Sarahb@lecrayongroupe.fr Tous les communiqués de presse Capital B sont disponibles sur

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