Capgemini vise croissance CA 6,5-8,5% en 2026, résultat d'exploitation en baisse en 2025

(Actualisé tout du long avec perspectives 2026, détails et précisions)

Capgemini CAPP.PA a annoncé vendredi viser pour 2026 une croissance du chiffre d’affaires de l’ordre de 6,5% à 8,5%, tandis que le résultat d’exploitation ressort en baisse de 6,7% pour l'exercice 2025 et la marge opérationnelle en ligne avec l'objectif.

Pour 2026, le groupe a déclaré viser une croissance à taux de change constants du chiffre d’affaires de l’ordre de 6,5% à 8,5%. "La contribution inorganique à la croissance du chiffre d’affaires est attendue à environ 4,5 à 5 points", a indiqué le groupe dans un communiqué.

La marge opérationnelle est attendue entre 13,6% et 13,8% pour l'exercice en cours, et la génération de free cash flow organique d’environ 1,8 milliard à 1,9 milliard d’euros.

Pour 2025, le groupe français de services informatiques a fait état d'un résultat d’exploitation en baisse de 6,7% sur un an, à 2,20 milliards d'euros.

Le chiffre d'affaires ressort à 22,47 milliards d'euros, en hausse de 1,7% sur un an et de 3,4% à taux de change constants, dépassant ainsi l'objectif relevé en octobre entre 2,0% à 2,5%.

La marge opérationnelle, s'établissant à 13,3%, est quant à elle conforme à l'objectif fixé entre 13,3% à 13,4%.

