Sonia Mabrouk annonce à l'AFP démissionner d'Europe 1 et quitter les médias dans le giron de Bolloré

La journaliste Sonia Mabrouk, le 29 février 2024 à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Après la chaîne CNews, la journaliste Sonia Mabrouk a démissionné vendredi de la radio Europe 1 et quitté les médias dans le giron de Vincent Bolloré, à la suite de la polémique autour de l'animateur Jean-Marc Morandini, a-t-elle annoncé à l'AFP.

"Dans un souci de cohérence, après ma démission de Cnews, et ce malgré un fort attachement à Europe 1, j'ai pris la décision de quitter mon poste d'intervieweuse politique qui m'a vu faire mes premiers pas dans cette radio", indique-t-elle dans un communiqué.

"Mes remerciements vont particulièrement aux auditeurs fidèles ainsi qu'aux équipes qui m'ont vu évoluer durant près de quinze ans", ajoute-t-elle en remerciant aussi Constance Benqué, la directrice générale de la maison mère Lagardère Radio.

"Je vais désormais me concentrer sur un heureux événement qui arrive prochainement, ainsi que sur la suite de mon parcours professionnel", conclut Sonia Mabrouk, enceinte de son deuxième enfant attendu au printemps.

Elle avait démissionné il y a une semaine de CNews, première chaîne info de France en part d'audience, après le maintien de Jean-Marc Morandini sur cette antenne malgré ses condamnations définitives notamment pour corruption de mineurs.

La journaliste avait alors fait état d'une "altération certaine et effective de (s)a relation avec une partie de la direction de CNews" depuis sa prise de distance avec le maintien de M. Morandini.

Depuis, l'animateur s'est retiré de l'antenne, pour une durée qui n'est pas connue. M. Morandini entend par là aider à "rétablir le calme nécessaire au travail de la rédaction", a-t-il expliqué lundi sur le réseau social X.