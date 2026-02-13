 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les Bourses européennes prudentes à l'ouverture
information fournie par AFP 13/02/2026 à 09:14

Le groupe pharmaceutique Sanofi recule à la Bourse de Paris après avoir indiqué qu'il s'attend à un report de la décision d'autorisation aux Etats-Unis pour son traitement expérimental contre la sclérose en plaques ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le groupe pharmaceutique Sanofi recule à la Bourse de Paris après avoir indiqué qu'il s'attend à un report de la décision d'autorisation aux Etats-Unis pour son traitement expérimental contre la sclérose en plaques ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Les Bourses européennes ont ouvert prudemment vendredi, après la clôture en nette baisse de Wall Street la veille, où les doutes concernant l'intelligence artificielle ont refait surface, et en attendant la publication des chiffres sur l'inflation américaine en janvier.

Dans les premiers échanges, vers 8H10 GMT, Paris perdait 0,30%, tandis que Francfort (+0,12%) et Londres (+0,29%) étaient en légère hausse. De son côté, Milan reculait de 0,20%.

Euronext CAC40

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank