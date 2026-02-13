Les Bourses européennes prudentes à l'ouverture

Le groupe pharmaceutique Sanofi recule à la Bourse de Paris après avoir indiqué qu'il s'attend à un report de la décision d'autorisation aux Etats-Unis pour son traitement expérimental contre la sclérose en plaques ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Les Bourses européennes ont ouvert prudemment vendredi, après la clôture en nette baisse de Wall Street la veille, où les doutes concernant l'intelligence artificielle ont refait surface, et en attendant la publication des chiffres sur l'inflation américaine en janvier.

Dans les premiers échanges, vers 8H10 GMT, Paris perdait 0,30%, tandis que Francfort (+0,12%) et Londres (+0,29%) étaient en légère hausse. De son côté, Milan reculait de 0,20%.

