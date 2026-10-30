Capgemini relève à nouveau son objectif de croissance, porté par une activité "solide" au 3T

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le géant de l'informatique Capgemini a enregistré au troisième trimestre un bond de 12,6% sur un an de son chiffre d'affaires en données publiées, le poussant à relever une nouvelle fois son objectif de croissance annuel, a-t-il annoncé vendredi.

L'entreprise de services numériques a réalisé un troisième trimestre "solide", à 6 milliards d'euros, a indiqué le directeur général du groupe Aiman Ezzat lors d'une conférence téléphonique, soutenu par un effet favorable des taux de change et la contribution liée aux rachats l'an dernier des entreprises WNS et Cloud4C.

Sur les neuf premiers mois de l'année, son chiffre d'affaires a bondi de 10% sur un an en données publiées, à 18,1 milliards d'euros.

"Notre stratégie, axée sur les nouveaux gisements de valeur créés par l'IA, porte ses fruits, avec une réelle dynamique commerciale", et "notre performance continue à dépasser celle du secteur", a souligné le dirigeant.

L'IA est l'un des "moteurs" de la performance du groupe et "cela crée une nouvelle vague de demandes autour de la modernisation technologique" des entreprises pour "déployer l'IA à grande échelle", a-t-il détaillé.

Cela permet à l'entreprise de revoir à la hausse son objectif de revenus pour 2026, puisqu'elle vise désormais une progression comprise entre +9% à +9,5% (contre +8,5% à 9% précédemment, une estimation déjà relevée en juillet).

Le 30 septembre, Capgemini a annoncé avoir finalisé la vente à la société américaine ITC Federal de sa filiale Capgemini Government Solutions, critiquée en début d'année à cause d'un contrat avec la police américaine de l'immigration.

La décision de se séparer de cette filiale avait été prise début février, après la polémique provoquée par la révélation d'un contrat fournissant un outil d'identification et de localisation de personnes étrangères à la police américaine de l'immigration, l'ICE.

Selon le groupe, cette filiale représentait 0,4% de son chiffre d'affaires en 2025 et moins de 2% de son chiffre d'affaires aux États-Unis.