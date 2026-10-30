Capgemini relève à nouveau ses perspectives, porté par l'IA

Capgemini CAPP.PA a relevé vendredi ses objectifs financiers annuels, l'entreprise française de services informatiques citant dans un communiqué la dynamique commerciale et les "gisements de valeurs" créés par l'intelligence artificielle, confortant son positionnement dans le déploiement de cette nouvelle technologie.

Le groupe anticipe désormais une croissance à taux de change constants du chiffre d’affaires comprise entre 9,0% et 9,5%, contre 8,5% à 9% précédemment. Le chiffre d’affaires du troisième trimestre s'est établi à 6,07 milliards d’euros, en hausse de 11,7% à taux de change constants.

Aiman Ezzat, directeur général de Capgemini, a déclaré dans le communiqué que la statégie du groupe "axée sur les nouveaux gisements de valeur créés par l’IA, porte ses fruits".

"Dans un environnement de marché inchangé, nous maintenons une forte dynamique en Amérique du Nord et au Royaume-Uni, et avons enregistré une nette accélération en France." a-t-il ajouté.

Les prises de commandes se sont quant à elles élevées à 5,4 milliards d’euros au 3ème trimestre, en hausse de 3,4% sur un an à taux de change constants.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)