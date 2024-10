Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Capgemini: le titre recule, un broker abaisse sa cible information fournie par Cercle Finance • 31/10/2024 à 17:21









(CercleFinance.com) - Capgemini cède près de 3,5% à Paris alors que Oddo BHF a confirmé ce matin sa note 'neutre' sur le titre, avec un objectif de cours abaissé de 201 à 192 euros.



Pour rappel, Capgemini a annoncé hier avant Bourse un CA T3 2024 en baisse de -1,6% cc, -60 pb en-dessous des attentes, l'activité étant notamment pénalisée par l'Amérique du Nord qui a surpris négativement avec -3,9% au T3, après -3,7% au T2.



Par ailleurs, 'le management a confirmé qu'au T4, la dynamique devrait rester faible, dans la lignée du T3', souligne le broker.



Dans ce contexte, le groupe a révisé à la baisse ses guidances 2024 avec une croissance à cc entre -2% et -2.4% (vs -0,5% et -1,5% préc), soit entre -2,4% et -2,8% org. sur l'année.



'Le groupe espère toujours retrouver une croissance positive en 2025, sans préciser s'il s'agit d'une ambition sur l'ensemble de l'année', ajoute l'analyste qui réduit de 5% ses BPA 2024-25 et estime que 'la baisse de -6% du titre hier' semble 'assez juste'.





Valeurs associées CAPGEMINI 159,20 EUR Euronext Paris -3,40%