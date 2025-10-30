information fournie par Reuters • 30/10/2025 à 08:35

Capgemini et Siemens étendent leur partenariat stratégique sur les solutions en IA

Capgemini SE CAPP.PA :

* SIEMENS ET CAPGEMINI RENFORCENT LEUR PARTENARIAT POUR L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

* CO-DÉVELOPPEMENT DE SOLUTIONS ENTIÈREMENT NATIVES EN IA POUR L'INGÉNIERIE PRODUIT, LA FABRICATION ET LES OPÉRATIONS

Pour plus de détails, cliquez sur CAPP.PA

(Rédaction de Gdansk)