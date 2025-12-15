L'automobiliste qui avait foncé dans la foule en mai à Liverpool bientôt fixé sur sa peine

Des policiers derrière un cordon de sécurité après qu'une voiture a foncé dans la foule lors de la parade de la victoire pour le trophée de la Premier League remporté club de football Liverpool FC, le 27 mai 2025 à Liverpool, dans le nord-ouest de l'Angleterre ( AFP / Paul ELLIS )

L'automobiliste qui avait blessé plus de 100 personnes en fonçant, "dans un accès de rage", dans la foule de supporteurs du club de foot de Liverpool rassemblés en mai dans cette ville anglaise, a assisté en larmes lundi à la première journée d'audience consacrée à fixer sa peine.

Paul Doyle, 54 ans, "s'est servi de son véhicule comme d'une arme" et "provoqué l'horreur chez ceux qui pensaient participer à un jour de joie", a souligné le procureur lors de l'audience qui se tient sur deux jours, jusqu'à mardi, devant la cour criminelle de Liverpool.

Le 26 mai dernier, ce père de famille était au volant de sa voiture pour récupérer un ami qui avait participé à la parade célébrant la victoire des "Reds" en championnat d'Angleterre, quand il s'est retrouvé au milieu des supporteurs rassemblés dans le centre de cette ville du nord de l'Angleterre.

Il a "perdu son sang-froid dans son désir d'arriver là où il voulait aller", a expliqué le procureur Paul Greaney: "dans un accès de rage, il a foncé dans la foule, avec l'intention de causer de graves blessures aux personnes qui s'y trouvaient".

Des policiers sur les lieux où une voiture a foncé dans la foule lors de la parade de la victoire pour le trophée de la Premier League remporté club de football Liverpool FC, le 27 mai 2025 à Liverpool, dans le nord-ouest de l'Angleterre ( AFP / Paul ELLIS )

Paul Doyle avait été arrêté sur les lieux et placé en détention. Fin novembre, le juge Andrew Menary l'avait appelé à se "préparer" à recevoir une lourde peine de prison.

Ce père de trois adolescents, qui était également en larmes lors des précédentes audiences, encourt la perpétuité.

- Cris et jurons -

Après avoir initialement plaidé non coupable, il avait admis avoir délibérément foncé sur la foule, sans toutefois donner d'explication à ses actes. La piste terroriste avait très tôt été exclue.

Des images des faits, issues d'une caméra qui se trouvait dans sa voiture, ont été diffusées lors de l'audience lundi. Elles mettent en évidence la fureur s'emparant de Paul Doyle, qui hurle et injurie les piétons alors qu'il fonce sur eux.

La vidéo, éprouvante, montre des piétons projetés contre le capot de la voiture, d'autres tomber sous le véhicule, au milieu des cris d'horreur.

Des centaines de milliers de supporters, souvent en famille, s'étaient rassemblés ce jour-là dans le centre de Liverpool pour applaudir les joueurs du club, dont les stars Mohammed Salah et Virgil van Dijk, qui avaient défilé dans un bus à impériale. Mais les scènes de joie avaient laissé place au chaos quand Paul Doyle avait percuté la foule avec sa voiture.

Un cliché d'identité judiciaire non daté transmis par le Service des poursuites de la Couronne, le 26 novembre 2025, de Paul Doyle lors de sa détention à Liverpool ( Service des poursuites de la Couronne / Handout )

Vers 17H30, il avait quitté la maison familiale dans la banlieue de Liverpool avec sa Ford Galaxy Titanium pour aller récupérer un ami qu'il avait déposé en début d'après-midi dans le centre-ville pour lui permettre de participer aux célébrations.

Les rues étaient fermées à la circulation mais, selon l'enquête, Paul Doyle s'était engouffré derrière une ambulance.

Cette course folle avait duré moins de dix minutes. Au total, 134 personnes ont été blessées, parmi lesquelles une cinquantaine ont dû être hospitalisées, selon la police.

La plus jeune victime est un bébé de six mois qui a été éjecté de sa poussette, mais qui s'en est miraculeusement sorti sans blessure grave.

"Ce n'est que par chance que personne n'a été tué", avait souligné l'inspecteur de police John Fitzgerald fin novembre.

- 31 chefs d'accusation -

Des membres de la police scientifiqu esur les lieux où une voiture a foncé dans la foule lors de la parade de la victoire pour le trophée de la Premier League remporté club de football Liverpool FC, le 27 mai 2025 à Liverpool, dans le nord-ouest de l'Angleterre ( AFP / Paul ELLIS )

Un homme était finalement parvenu à monter dans la voiture et avait enclenché la boîte automatique en position parking, contribuant ainsi à l'immobiliser.

Dans un revirement inattendu, Paul Doyle a admis le 26 novembre, d'une voix à peine audible, les 31 chefs d'accusation retenus contre lui - dont celui de tentative de causer des blessures volontaires graves -, ce qui a automatiquement mis fin à son procès.

Il a ainsi reconnu avoir "délibérément foncé dans une foule d'innocents", avait alors déclaré la procureure Sarah Hammond. "Plutôt qu'attendre qu'elle passe, il a délibérément foncé sur elle, se frayant un chemin de force", avait-elle poursuivi.

Paul Doyle est un ancien militaire de la Royal Navy qui travaillait dans la cybersécurité, selon des médias britanniques.