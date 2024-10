Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CapGemini : enfonce brutalement le support des 175E information fournie par Cercle Finance • 30/10/2024 à 11:17









(CercleFinance.com) - CapGemini enfonce brutalement le support des 175E du 5 août et 25 octobre : à 162E, le titre efface tous ses gains depuis le 30 octobre 2023 et pourrait retracer incessamment le plancher du 3 et 27 octobre 2023 (à 160,9E).





Valeurs associées CAPGEMINI 165,45 EUR Euronext Paris -6,02%