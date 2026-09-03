CapGemini : 4,6% grand écart 105/110 EUR au sein du même corridor

Cette fois sera-t-elle la bonne ? Cela fait 4 semaines que CapGemini oscille au sein du même corridor, entre 105 et 111,3 EUR, mais c'est la 1ère fois que le titre gagne 4,6% et fait le grand écart en une seule séance.

Le débordement de la résistance des 111,5 EUR (MM200) validerait un objectif minimum de 120 EUR puis 128 EUR (résistance baissière moyen terme).