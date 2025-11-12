 Aller au contenu principal
CapGemini : +3% et efface la résistance des 133,5E
information fournie par Zonebourse 12/11/2025 à 16:59

CapGemini grimpe de +3% et efface la résistance des 133,5E du 31 octobre : le titre semble filer tout droit vers un retracement du zénith intraday des 138,7E du 28 octobre dernier.
L'objectif suivant se situerait vers 146,5E, c'est une résistance testée du 26 jun au 10 juillet dernier.

Valeurs associées

CAPGEMINI
134,9000 EUR Euronext Paris +2,47%
