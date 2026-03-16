CapGemini : -3%, chute vers 104,5E, surveiller 99,3E
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 12:12
Le titre pourrait revenir s'appuyer sur le palier de soutien long terme tutoyé récemment à 99,78E le 12 février, voir 99,3E le 24 février à l'ouverture, lequel coïncide avec le plancher du 30/10/2020.
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