CAPELLI - Report de 82% des obligations émises - Achat Spéc. vs Neutre - 11,2 € vs 8,5 €

Report de 82% des obligations émises

Echéances décalées de 18 à 24 mois

A la date de clôture de l'exercice 2022/23, le groupe portait pour 128 M€ d'emprunt obligataire à plus d'un an (passif financier non courant) et 87 M€ d'emprunt obligataire à moins d'un an (passif financier courant) ce qui représente un montant global de plus de 216 M€. Avant octobre 2023, le groupe devait rembourser un peu moins de 21,8 M€. Si l'on estime que ces montants ont été remboursés, le solde se montait alors à fin septembre à environ 193 M€ à rembourser entre décembre 2023 et avril 2026 suivant le calendrier suivant : - Exercice clos au 31 mars 2024 : 57,3 M€ - Exercice clos au 31 mars 2025 : 70 M€ - Exercice clos au 31 mars 2026 : 30 M€ - Exercice clos au 31 mars 2027 : 37 M€ Si l'on considère que les 82% portent sur les 193 M€ restants, cela induit le report pour 158 M€. Il reste donc 34,7 M€ toujours en négociation. On peut légitimement se dire que la direction a porté l'essentiel de ses négociations sur les échéances les plus proches et notamment les 120 M€ devant être remboursés d'ici le 31 mars 2025.

Secteur : Promoteur Immobilier

Marché : Euronext Growth

Capitalisation : 8,15 M€

Objectif de cours : 11,2 € vs 8,5 €

Potentiel : +205%

Opinion : Achat Spéculatif vs Neutre