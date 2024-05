Cap sur une approche diversifiée

AMUNDI

Ralentissement du crédit à la consommation aux Etats-Unis, amélioration de la confiance des investisseurs en zone euro, rebond des exportations dans certains pays asiatiques… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine

L'indice Bloomberg de la zone euro, composé à parts égales d'obligations et d'actions, a atteint son plus haut niveau historique la semaine dernière. Les pertes subies au cours de la période de forte inflation et de difficultés économiques de 2022 ont également été effacées. Avec des performances annuelles supérieures à 5%, cet indice a surperformé son équivalent américain.

L'Europe pourrait bénéficier d'une amélioration des perspectives de croissance et d'un ralentissement de l'inflation, ce qui pourrait permettre à la Banque centrale européenne (BCE) de réduire ses taux. Mais des incertitudes sur la politique monétaire et la croissance économique demeurent.

En outre, une escalade des tensions au Moyen-Orient, entraînant une hausse des prix du pétrole, ce qui n'est pas notre scénario initial, pourrait entraver les efforts de la BCE. Ainsi, il est possible d'identifier des opportunités dans toutes les classes d'actifs dans le cadre d'une approche d'investissement équilibrée.

