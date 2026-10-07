Cantor relève la note d'Humana et prévoit une forte reprise des marges liées à Medicare en 2027

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7 octobre - ** Cantor Fitzgerald relève la note de l'assureur santé Humana HUM.N de « neutre » à « surpondérer » et augmente son objectif de cours de 300 $ à 460 $

** La société de courtage relève ses estimations de BPA pour 2027 de 15,86 $ à 17,96 $ et celles pour 2028 de 25,38 $ à 28,27 $, invoquant une plus grande confiance dans les marges bénéficiaires de HUM sur le programme Medicare Advantage et dans la reprise de ses notes de qualité

** Cantor s’attend à ce que les notes de qualité Medicare, attendues cette semaine, soient positives; des notes plus élevées aideraient HUM à percevoir des primes gouvernementales plus importantes en 2028

** La société de courtage estime que la tarification, les modifications des prestations et les efforts de maîtrise des coûts médicaux pourraient entraîner une forte amélioration des marges de Medicare en 2027

** Il considère que les prévisions de HUM pour 2027 et la confirmation que les inscriptions pour 2027 sont conformes aux attentes constituent les prochains catalyseurs potentiels après la publication des notes de qualité

** Cantor indique que HUM se négocie à 9,9 fois la valeur médiane des prévisions de bénéfices de la direction pour 2028, contre une moyenne historique d’environ 18 fois