Candel Therapeutics chute après une offre d'actions de 100 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 février - ** Candel Therapeutics CADL.O : baisse de 12,8 % en pré-marché à 5,19 $, un plus bas de plus de deux mois, après la fixation du prix de son offre d'actions de 100 millions de dollars ** CADL, basée à Needham, Massachusetts, a annoncé jeudi dernier ~18,3 millions d'actions à 5,45 $, soit une décote de 8,4 % par rapport à la dernière clôture

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour achever la préparation au lancement, ainsi que les activités commerciales pour le CAN-2409, ou aglatimagène, pour traiter le cancer de la prostate, et les coûts de développement en cours liés à l'essai de phase 3 de l'aglatimagène dans le cancer du poumon non à petites cellules, entre autres objectifs

** Citigroup, Cantor et Stifel sont les teneurs de livre conjoints ** CADL a annoncé jeudi après la cloche un accord de financement de redevances de 100 millions de dollars avec des fonds gérés par RTW Investments, sous réserve de l'approbation de l'aglatimagène par la FDA américaine

** La société a environ 54,9 millions d'actions en circulation

** Jusqu'à jeudi, les actions ont augmenté de 5 % depuis le début de l'année et de 35 % au cours des trois derniers mois

** La note moyenne de 8 analystes est "acheter"; PT médian 19,50 $, selon les données de LSEG