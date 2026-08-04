Canal sécurise les droits des Coupes d'Europe en Afrique subsaharienne jusqu'en 2031

Le groupe télévisuel (-0,21% à Londres) annonce avoir décroché les droits exclusifs des Coupes d'Europe de l'Uefa en Afrique subsaharienne jusqu'en 2031.

Canal a annoncé l'acquisition des droits exclusifs de diffusion des trois compétitions européennes masculines de clubs de l'UEFA, la Ligue des champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence, en Afrique subsaharienne pour quatre saisons, de mi-2027 à 2031.

L'accord couvre plus de 40 pays. En Afrique francophone, les abonnés retrouveront l'intégralité de la Ligue des champions, tandis que les Ligues Europa et Conférence seront diffusées pour la première fois en exclusivité sur les chaînes du groupe. En Afrique anglophone et lusophone, ces compétitions continueront d'être proposées en exclusivité sur les chaînes SuperSport.

Avec cette acquisition, le groupe renforce son portefeuille de droits sportifs premium, qui comprend déjà notamment la Premier League, la Liga et la Ligue 1. Le groupe poursuit ainsi sa stratégie de développement sur le continent africain, où le sport constitue un levier majeur d'attractivité et de fidélisation des abonnés.