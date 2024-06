Canal+ monte à 36,8% du capital de Viu, opérateur asiatique de streaming

Canal+ a poursuivi sa montée au capital de Viu, opérateur hongkongais de streaming, dont il détient désormais 36,8% des parts, a annoncé le groupe jeudi.

( AFP / MARTIN BUREAU )

En juin 2023, Canal+ avait tout d'abord acquis 26,2% du capital de Viu, puis 30% en février dernier, dans le cadre d'un investissement échelonné à hauteur de 300 millions de dollars (280 millions d'euros).

"A l’issue de cet investissement, le groupe Canal+ dispose d’une option à sa main pour augmenter sa participation dans Viu à 51%", a-t-il rappelé jeudi.

Filiale du groupe Vivendi piloté par le milliardaire Vincent Bolloré, poids lourd de la création et de la distribution de contenus, Canal+ est présent dans plus de 50 pays et revendique 26,4 millions d'abonnés dans le monde.

Viu se présente comme le "leader du streaming en Asie", avec 62 millions d'utilisateurs actifs mensuels et 13 millions d'abonnés payants. Présent dans 16 pays d'Asie, du Moyen-Orient et d'Afrique, Viu a dégagé 314 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023.

Outre Viu, Canal+ s'est lancé dans le rachat du géant sud-africain de la télévision, Multichoice, dont il est le premier actionnaire avec plus de 45% des parts et sur lequel il a fait une offre en avril pour en acquérir toutes les actions qu'il ne possédait pas encore.