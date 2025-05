Canal + : des avancées dans le rapprochement avec MultiChoice

(AOF) - Canal+ SA et MultiChoice Group Limited ont annoncé que la commission sud-africaine de la concurrence a recommandé l’approbation de leur transaction proposée, sous réserve de certaines conditions. "L'obtention des autorisations réglementaires en matière de fusion-acquisition par les autorités sud-africaines de la concurrence et les processus réglementaires correspondant sont en cours", déclarait Canal + en mars alors qu'un délai supplémentaire de six mois avait été acté en vue du rapprochement avec le géant sud-africain de la télévision payante.

Il représente la plus grosse acquisition de l'histoire du groupe audiovisuel français.