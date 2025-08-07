Canadian Natural Resources dépasse les prévisions de bénéfices grâce à une hausse de la production

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 2 à 4)

Canadian Natural Resources CNQ.TO a dépassé les attentes de Wall Street pour son bénéfice du deuxième trimestre jeudi, bénéficiant d'une production accrue de pétrole et de gaz naturel.

Les producteurs de pétrole du pays ont bénéficié du démarrage du projet d'expansion de l'oléoduc Trans Mountain (TMX).

Le TMX a presque triplé le flux de pétrole vers la côte pacifique du Canada à partir de l'Alberta enclavée, a augmenté le prix du brut canadien et a ouvert l'accès au marché aux raffineries d'Asie et de la côte ouest des États-Unis.

La société Canadian Natural, basée à Calgary (Alberta), a déclaré que sa production totale avait atteint 1,42 million de barils équivalent pétrole par jour (boepd) au cours du deuxième trimestre, contre 1,29 million de boepd un an plus tôt.

Le plus grand producteur de pétrole et de gaz du pays a affiché un bénéfice ajusté de 71 cents canadiens par action pour les trois mois se terminant le 30 juin, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 65 cents canadiens, selon les données compilées par LSEG.