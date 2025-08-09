 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Après l'incendie dans l'Aude, un chantier de plusieurs années pour l'ONF
information fournie par AFP 09/08/2025 à 07:58

Des fumées au coeur d'une zone forestière à Fraisse-des-Corbières, dans l'Aude, le 7 août 2025 ( AFP / Valentine CHAPUIS )

Des fumées au coeur d'une zone forestière à Fraisse-des-Corbières, dans l'Aude, le 7 août 2025 ( AFP / Valentine CHAPUIS )

Une fois le travail des pompiers terminé, l'Office national des forêts (ONF) va dresser un état des lieux et évacuer le bois des forêts des Corbières brûlé par le vaste incendie, un chantier long et "inédit", selon son directeur dans l'Aude.

La première mission sera de "sécuriser et nettoyer" les forêts publiques, 2.300 hectares des 17.000 parcourus par l'incendie, puis de couper et commercialiser le bois qui pourra l'être, a précisé à l'AFP, Stéphane Villarubias, directeur de l'ONF dans l'Aude, les Pyrénées-Orientales et l'Ariège.

Question: Quelle sera la mission de l'ONF, une fois l'incendie circonscrit ?

Réponse: "Sur la base des images satellites, on a déjà commencé un état des lieux. Sur le terrain, on le fera en octobre. Le feu est loin d’être éteint, mais une fois qu’il le sera, il y a des sentiers de randonnées, des routes, des pistes, il faut sécuriser le périmètre avant de rouvrir le massif, pour éviter que quelqu'un prenne un arbre calciné sur la tête.

Ensuite, on fera le diagnostic de ce qu'on peut couper et commercialiser.

Q: Une partie du bois est réutilisable ?

R: Nous, on ne travaille que dans les forêts publiques, au profit des collectivités. On leur propose, au cas par cas, si des bois sont commercialisables, la commercialisation des bois. Des entreprises sont en capacité d'acheter ces produits, pour faire notamment de la plaquette forestière, du bois déchiqueté qui alimente les gosses chaudières industrielles d’ Airbus , de collectivités, d'hôpitaux. Une partie peut également être sciée pour faire des palettes. Ca peut ramener un tout petit peu d'argent. Et en général, les communes le réinvestissent pour nettoyer, faire des travaux dans les forêts.

Mais sur un territoire de cette ampleur, sur une telle surface, on ne l’a jamais fait. Par an, on vend (sur les trois départements) d’habitude 230.000 m3 de bois en forêt domaniale et communale.

Là, en 48 heures on aura au moins le double de bois à évacuer et écouler, au moins 500.000 m3. C’est une toute petite partie de la filière qui sera intéressée. L'incendie, les pompiers l'ont traité en 2-3 jours, ils ont fait un travail phénoménal, mais le chantier qu'il y a derrière, c'est des années de boulot. Pour nous c’est une situation complètement inédite en France. C'est un incendie hors normes.

En Gironde (en 2022), ils avaient un tissu industriel, des scieries, des papeteries qui ont pu absorber le volume de bois. C’est plat, c’est accessible partout.

Dans les Corbières, le relief accidenté pose un problème d’accès aux zones forestières impactées.

Q: Quel est l'avenir de ces forêts parcourues ou brûlées par l'incendie?

R: Un comité de pilotage sera constitué dans les prochaine semaines pour déterminer la stratégie. (Après la phase de nettoyage des forêts), on essaie de travailler au renouvellement des peuplements. Mais on ne reboisera pas de façon massive.

Le pin d’Alep est très sensible au feu mais il se régénère de façon assez conséquente au printemps suivant. Les chênes ou les érables, quand on les coupe au ras du sol après un incendie, ils repartent. S'il y a quelques pluies, il peut y avoir un reverdissement à l'automne. Mais, au printemps prochain, ce sera vert de partout, avec des troncs calcinés.

La biodiversité en a pris un coup. Les insectes, amphibiens, reptiles, les-micro-mammifères ont disparu, toute la biodiversité dans le sol a cramé, seuls ceux qui courent vite et sentent la fumée, les chevreuils et les sangliers, ont pu se sauver. La cicatrice va être durable. Toutes les zones que les pompiers ont pu préserver vont constituer des réservoirs de biodiversité, des ilots de colonisations.

L'aménagement du territoire, il va falloir le faire aussi à l'aune de ces feux-là, parce que ce n'est pas le dernier.

Environnement

Valeurs associées

AIRBUS
176,220 EUR Euronext Paris -0,67%
