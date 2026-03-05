 Aller au contenu principal
Canadian Natural Resources dépasse les estimations de bénéfices trimestriels
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 11:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Canadian Natural Resources CNQ.TO a dépassé les attentes des analystes pour le bénéfice du quatrième trimestre jeudi, bénéficiant d'une production pétrolière plus élevée.

Le producteur de pétrole et de gaz basé à Calgary, en Alberta, a affiché un bénéfice ajusté de 82 cents canadiens (0,6010 $) par action pour les trois mois terminés le 31 décembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 69 cents canadiens, selon les données compilées par LSEG.

(1 $ = 1,3645 dollar canadien)

Valeurs associées

CDN NATURAL RES
60,240 CAD TSX -0,20%
Gaz naturel
2,92 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
82,77 USD Ice Europ +0,23%
Pétrole WTI
76,32 USD Ice Europ +0,38%
