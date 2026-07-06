Canada : bp vend ses parts du projet offshore Bay du Nord à Equinor

bp a accepté de vendre à Equinor sa participation non exploitée dans le projet Bay du Nord, situé au large de Terre-Neuve-et-Labrador, au Canada. Cette transaction s'inscrit dans la continuité de la stratégie de la compagnie pétrolière britannique, qui vise à simplifier son portefeuille et à allouer ses capitaux de manière rigoureuse.

La transaction est soumise aux conditions et approbations d'usage. Les impacts comptables liés à cette opération seront communiqués dans le cadre des résultats du deuxième trimestre de bp.

Gordon Birrell, vice-président exécutif de l'activité Upstream (Exploration-Production) chez bp, a déclaré : "Nous sommes fiers de notre partenariat avec Equinor et du travail que nous avons accompli ensemble pour développer le projet Bay du Nord. Cependant, bp fait preuve d'une discipline de capital stricte, en l'allouant aux opportunités qui créent le plus de valeur pour l'entreprise."

bp travaillera en collaboration avec Equinor et les parties prenantes concernées afin d'assurer le transfert ordonné de sa participation.

Bay du Nord est situé dans le bassin de Flemish Pass, à environ 500 kilomètres au large de Terre-Neuve-et-Labrador.

bp détient des intérêts dans 10 licences associées au projet Bay du Nord, ce qui représente une participation directe moyenne de 37,212%. L'opérateur du projet est Equinor.

En outre, la société britannique continuera de détenir une participation de 100% dans deux licences d'exploration au large de Terre-Neuve-et-Labrador (EL 1166 et 1170).