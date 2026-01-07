 Aller au contenu principal
Canada - 7 janvier
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 14:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

LE GLOBE ET LE COURRIER

- Le Premier ministre canadien, Mark Carney , clame haut et fort son soutien aux producteurs de pétrole canadiens, confrontés à l'incertitude d'une prise de contrôle de l'industrie pétrolière vénézuélienne par les États-Unis, affirmant qu'ils devraient être en mesure d'esquiver cette menace.

- Mark Carney se rendra en Chine la semaine prochaine, le premier voyage d'un premier ministre canadien dans ce pays depuis plus de huit ans, alors qu'il cherche à raviver les relations avec le président chinois Xi Jinping.

- Le directeur général de la Banque de Nouvelle-Écosse BNS.TO , Scott Thomson, a déclaré qu'un climat de plus en plus favorable aux affaires et l'influence croissante des États-Unis en Amérique latine pourraient bénéficier à la stratégie de croissance de la banque.

Venezuela

Valeurs associées

BK OF NOVA SCOTI
99,740 CAD TSX 0,00%
Gaz naturel
3,35 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
60,69 USD Ice Europ +0,30%
Pétrole WTI
56,93 USD Ice Europ -0,09%
L'offre BoursoBank