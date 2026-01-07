Canada - 7 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

LE GLOBE ET LE COURRIER

- Le Premier ministre canadien, Mark Carney , clame haut et fort son soutien aux producteurs de pétrole canadiens, confrontés à l'incertitude d'une prise de contrôle de l'industrie pétrolière vénézuélienne par les États-Unis, affirmant qu'ils devraient être en mesure d'esquiver cette menace.

- Mark Carney se rendra en Chine la semaine prochaine, le premier voyage d'un premier ministre canadien dans ce pays depuis plus de huit ans, alors qu'il cherche à raviver les relations avec le président chinois Xi Jinping.

- Le directeur général de la Banque de Nouvelle-Écosse BNS.TO , Scott Thomson, a déclaré qu'un climat de plus en plus favorable aux affaires et l'influence croissante des États-Unis en Amérique latine pourraient bénéficier à la stratégie de croissance de la banque.