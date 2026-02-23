Mayotte: Darmanin veut 300 places de prison supplémentaires "d'ici un an et demi"

Un policier devant le centre pénitentiaire de Majicavo, sur la commune de Koungou, à Mayotte, le 23 février 2026 ( AFP / Marine GACHET )

Le ministre de la Justice Gérald Darmanin a annoncé lundi la construction prochaine d'un nouveau site pénitentiaire à Mayotte, où la prison actuelle, conçue pour 278 détenus, affiche un taux d'occupation dépassant régulièrement les 200%.

En visite dans l'établissement de Majicavo, le ministre a déclaré vouloir "250-300 places supplémentaires" dans des "prisons modulaires", après l'identification de deux terrains potentiels. Il a annoncé un possible retour en juillet avec l'Agence publique pour l'immobilier de la justice pour confirmer le projet.

Un deuxième établissement pénitentiaire sur l'île française de l'océan Indien avait été annoncé dès 2022, initialement prévu pour 400 places en dur, mais il est bloqué depuis par la question du foncier disponible, une problématique récurrente à Mayotte.

Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin (c) lors d'une visite au centre pénitentiaire de Majicavo, sur la commune de Koungou, à Mayotte, le 23 février 2026 ( AFP / Marine GACHET )

Gérald Darmanin a également annoncé des travaux immédiats dans la prison existante, incluant l'installation de filets anti-projections, ainsi qu'une revalorisation des primes des agents mahorais "d'ici deux mois".

"Il faut absolument construire des places de prison mais, par ailleurs, que les étrangers qui commettent des actes de délinquance soient expulsés", a déclaré à la presse le garde des Sceaux, précisant que 50% des détenus étaient étrangers et 270 ont été expulsés l'année dernière.

Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin (c), lors de sa visite des travaux de rénovation du tribunal de Mamoudzou, à Mayotte, le 23 février 2026 ( AFP / Marine GACHET )

Les travaux du tribunal judiciaire, dont les retards suscitent l'ire des magistrats locaux, devrait finir le 8 juillet, a précisé le ministre de la Justice, annonçant qu'il viendrait lui-même inaugurer le bâtiment.

Aucune annonce n'a en revanche été faite autour du projet de la cité judiciaire, un autre projet datant de 2022.

Cent vingt-quatre millions d'euros pour sa réalisation d'ici 2028-2031 sont prévus dans la loi de refondation de Mayotte promulguée en août 2025.