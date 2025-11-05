Canada - 5 novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

THE GLOBE AND MAIL

- L'Inde s'est jointe à la Chine pour imposer des droits de douane élevés sur les pois jaunes canadiens, de 30 % et 100 % respectivement, paralysant les exportations vers les deux plus grands marchés du Canada et incitant les agriculteurs à exhorter Ottawa à résoudre l'escalade des différends commerciaux.

- Le premier budget fédéral du Premier ministre Mark Carney encourage les investissements du secteur privé par le biais d'incitations ciblées et de dépenses d'infrastructure, mais ne prévoit pas de réformes fiscales ou réglementaires radicales, laissant les chefs d'entreprise à la recherche d'actions plus audacieuses dans un contexte d'incertitude économique et de pressions commerciales de la part des États-Unis.

- Le fournisseur de services de télésanté Maple Corp a acquis la jeune entreprise néo-brunswickoise Beyond ADHD afin d'étendre les soins virtuels aux Canadiens souffrant de troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité, dans le but d'accroître les services face à une demande croissante et à un accès public limité, bien que les conditions financières n'aient pas été divulguées.

NATIONAL POST

- L'accord conclu par Ottawa avec le mineur de graphite Nouveau Monde NOU.TO vise à contrer la domination de la Chine dans le domaine du graphite de qualité batterie en garantissant l'approvisionnement national et en permettant les ventes sur des marchés de niche, offrant ainsi un modèle potentiel pour la stratégie plus large du Canada en matière de minéraux essentiels.

- Le budget fédéral 2025 du Canada a rouvert la porte à la privatisation des aéroports, proposant des prolongations de bail et des incitations à l'investissement pour attirer les capitaux privés, tout en allouant 55,2 millions de dollars canadiens (39,36 millions de dollars) à la modernisation de la sécurité dans les aéroports régionaux à partir de 2026.

(1 $ = 1,4024 dollars canadiens)