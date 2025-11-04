Canada - 4 novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - Les articles suivants sont les plus importants du journal canadien The Globe and Mail. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

LE GLOBE AND MAIL - Le budget fédéral de mardi dévoilera un fonds de 5 milliards de dollars canadiens (35,65 milliards de dollars) Build Communities Strong Fund pour l'infrastructure locale, ainsi que d'importantes mises à niveau de la défense, des initiatives d'attraction des talents et des milliards d'économies ciblées, y compris l'annulation du programme de deux milliards d'arbres pour équilibrer les investissements dans la croissance avec les restrictions budgétaires.

- Le gouvernement de la Colombie-Britannique a annulé les plans d'une campagne publicitaire numérique ciblant les États-Unis sur les droits de douane sur le bois d'œuvre, à la suite d'une réaction négative à l'effort similaire de l'Ontario, préférant coordonner les messages futurs avec Ottawa dans un contexte d'escalade des tensions commerciales.

- Le gouvernement fédéral a lancé une procédure formelle de litige contre Stellantis STLAM.MI concernant sa décision de transférer la production de la Jeep Compass de Brampton, en Ontario, vers l'Illinois, et a averti qu'il demanderait le remboursement de l'aide à moins que le constructeur automobile ne s'engage à construire un autre véhicule dans l'usine canadienne.

(1 $ = 1,4024 dollar canadien)