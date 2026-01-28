Canada - 28 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL - La société canadienne Waabi, spécialisée dans la technologie de conduite autonome, a levé 750 millions de dollars dans le cadre d'un financement à risque historique et a annoncé son intention de déployer une vaste flotte de taxis-robots avec Uber

UBER.N .

- Des représentants du gouvernement canadien discutent avec Meta Platforms META.O du rétablissement de l'information sur Facebook, alors que la loi sur l'information en ligne, qui a conduit l'entreprise à bloquer le journalisme sur ses plateformes, fait partie des négociations commerciales avec les États-Unis.

- L'Inde a longtemps considéré le Canada comme un "petit frère" lent des États-Unis, mais cette perception est en train de changer sous l'impulsion du Premier ministre Mark Carney, a déclaré le haut-commissaire de l'Inde, Dinesh Patnaik.

(1 dollar = 1,3559 dollar canadien)