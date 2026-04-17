Canada - 17 avril

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Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

LE GLOBE AND MAIL ** La Première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, a décidé d'abandonner une proposition indépendante de redécoupage des circonscriptions électorales de la province, optant plutôt pour la création d'un comité gouvernemental chargé de réexaminer la carte. ** Une société de défense américaine, LeafStar Holdings LLC, cherche à obtenir jusqu'à 100 millions de dollars pour construire une usine de fabrication d'armes légères en Ontario, dans le but d'approvisionner l'armée canadienne et de stimuler la production nationale d'armes. ** Le premier ministre du Manitoba, Wab Kinew, a déclaré qu'Ottawa visait 2030 pour commencer à exporter du gaz naturel liquéfié à partir du port de Churchill, décrivant le calendrier comme très ambitieux et nécessitant probablement un nouveau pipeline vers la région de la baie d'Hudson.

NATIONAL POST ** Le ministre du Commerce Canada-États-Unis, Dominic LeBlanc, a déclaré que Le Canada ne retardera pas la révision de son accord commercial avec les États-Unis, ajoutant que les discussions ont été constructives et qu'Ottawa attend maintenant les prochaines étapes. ** Xanadu Quantum Technologies Inc. XNDU.TO a fait un bond de pour atteindre une évaluation boursière de 16 milliards de dollars, devenant ainsi l'une des entreprises technologiques cotées en bourse les plus précieuses du Canada, quelques semaines seulement après ses débuts à la Bourse de Toronto.