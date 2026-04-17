 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Canada - 17 avril
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 13:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

LE GLOBE AND MAIL ** La Première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, a décidé d'abandonner une proposition indépendante de redécoupage des circonscriptions électorales de la province, optant plutôt pour la création d'un comité gouvernemental chargé de réexaminer la carte. ** Une société de défense américaine, LeafStar Holdings LLC, cherche à obtenir jusqu'à 100 millions de dollars pour construire une usine de fabrication d'armes légères en Ontario, dans le but d'approvisionner l'armée canadienne et de stimuler la production nationale d'armes. ** Le premier ministre du Manitoba, Wab Kinew, a déclaré qu'Ottawa visait 2030 pour commencer à exporter du gaz naturel liquéfié à partir du port de Churchill, décrivant le calendrier comme très ambitieux et nécessitant probablement un nouveau pipeline vers la région de la baie d'Hudson.

NATIONAL POST ** Le ministre du Commerce Canada-États-Unis, Dominic LeBlanc, a déclaré que Le Canada ne retardera pas la révision de son accord commercial avec les États-Unis, ajoutant que les discussions ont été constructives et qu'Ottawa attend maintenant les prochaines étapes. ** Xanadu Quantum Technologies Inc. XNDU.TO a fait un bond de pour atteindre une évaluation boursière de 16 milliards de dollars, devenant ainsi l'une des entreprises technologiques cotées en bourse les plus précieuses du Canada, quelques semaines seulement après ses débuts à la Bourse de Toronto.

USA 2024
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank