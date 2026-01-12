 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Canada - 12 janvier
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 15:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

- Shopify SHOP.TO a conclu un partenariat avec Google GOOGL.O et Microsoft MSFT.O pour aider les acheteurs à trouver et à acheter plus facilement les produits de ses marchands grâce à des chatbots d'intelligence artificielle, et lance un nouveau plan client pour ouvrir ces ventes d'IA à d'autres marques.

- Les vestiges d'un scandale politique de début de pandémie atterrissent à la Cour suprême du Canada , dans une affaire qui pourrait avoir des ramifications étendues, alors que la plus haute cour examine les limites de la capacité des citoyens à contester certaines décisions du gouvernement.

Valeurs associées

ALPHABET-A
325,7600 USD NASDAQ -0,86%
MICROSOFT
479,5600 USD NASDAQ +0,06%
SHOPIFY RG-A
224,740 CAD TSX -1,87%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank