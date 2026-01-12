Canada - 12 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

- Shopify SHOP.TO a conclu un partenariat avec Google GOOGL.O et Microsoft MSFT.O pour aider les acheteurs à trouver et à acheter plus facilement les produits de ses marchands grâce à des chatbots d'intelligence artificielle, et lance un nouveau plan client pour ouvrir ces ventes d'IA à d'autres marques.

- Les vestiges d'un scandale politique de début de pandémie atterrissent à la Cour suprême du Canada , dans une affaire qui pourrait avoir des ramifications étendues, alors que la plus haute cour examine les limites de la capacité des citoyens à contester certaines décisions du gouvernement.