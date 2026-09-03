Campbell's sabre son dividende, le titre fait grise mine

Campbell's a annoncé jeudi une baisse de dividende en vue de réduire son endettement, en plus de perspectives de résultats ressorties inférieures aux attentes, ce qui faisait chuter son titre en cotations d'avant-Bourse.

Le groupe agroalimentaire américain, qui détient les soupes Campbell's, les biscuits apéritifs Goldfish et les cookies Pepperidge Farm, ne compte plus proposer qu'un dividende trimestriel de 0,25 dollar par action, soit 1 dollar sur une base annualisée, soit une baisse de 36% par rapport au montant de 0,39 dollar qui leur était jusqu'ici versé (1,56 dollar en rythme annualisé).

Cette mesure devrait lui éviter une sortie de cash de quelque 169 millions de dollars sur l'ensemble de l'exercice.

La société de Camden (New Jersey), qui compte économiser autour de 500 millions de dollars d'ici 2030, a par ailleurs livré des prévisions moins bonnes que prévu pour son nouvel exercice 2026/2027.

Une demande qui fléchit

Dans un communiqué, l'entreprise explique pâtir d'un affaiblissement marqué de la demande, surtout dans sa division snacks, mais aussi de l'envolée de ses coûts d'approvisionnement, amplifiée par l'impact des tarifs douaniers.

Après avoir essuyé une décroissance organique de 2% de son chiffre d'affaires sur l'exercice 2025/2026 qui vient de s'écouler, Campbell's dit s'attendre à une baisse encore plus marquée, de 2% à 4%, sur l'exercice qui a débuté au mois d'août.

Son bénéfice par action (BPA) ajusté est quant à lui attendu entre 1,65 et 1,80 dollar, loin du consensus qui visait jusqu'ici 1,90 dollar.

Sur le 4ème trimestre de son exercice 2025/2026, son chiffre d'affaires net s'est contracté de 8% à 2,13 milliards de dollars, dont un repli de 1% en données organiques, alors que les analystes anticipaient 2,14 milliards.

En baisse de 37% à 0,39 dollar, le BPA ajusté s'inscrit, lui, parfaitement en ligne avec les attentes du marché.

Suite à toutes ces annonces, l'action Campbell's était attendue en baisse de plus de 5% jeudi matin à l'ouverture de Wall Street.