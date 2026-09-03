Campbell's mise sur les hausses de prix et les réductions de coûts, ses résultats « restant inacceptables »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Campbell's vise 500 millions de dollars d'économies d'ici 2030

* Réduit le dividende du quatrième trimestre de 39 cents à 25 cents pour accélérer le désendettement

* Enregistre une baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre plus forte que prévu

* Bénéfice trimestriel conforme aux estimations

(Réécriture complète du texte et ajout d’un commentaire d’analyste au paragraphe 9, mise à jour des cours de l’action)

par Koyena Das et Neil J Kanatt

Campbell's CPB.O a annoncé jeudi avoir fermé des usines, supprimé des emplois et prévude nouvelles hausses de prix sur certains produits, alors que le fabricant de soupes et de snacks cherche à compenser la hausse des coûts et à retrouver la rentabilité.

Son titre a chuté d’environ 11 % et s’apprêtait à connaître sa pire journée depuis 2018, la société ayant également réduit son dividende d’un tiers et publié des prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfice annuels inférieures aux estimations.

« Nos résultats restent inacceptables », a déclaré le directeur général Mick Beekhuizen, ajoutant que Campbell's allait « affronter la réalité de front ».

Les entreprises de biens de consommation sont de plus en plus confrontées à la réticence des consommateurs soucieux de leur budget, en particulier les ménages à faibles revenus qui se tournent vers des marques moins chères, des marques de distributeur et des marques « bon rapport qualité-prix ».

Malgré cela, Campbell’s a augmenté ses prix ces dernières années afin de préserver ses marges face à la hausse des coûts des matières premières, de la logistique et des investissements liés au lancement de nouvelles soupes et sauces ainsi qu’aux programmes promotionnels des fêtes de fin d’année.

La société a mis en œuvre des hausses de prix moyennes de 4 % à 5 % sur environ 60 % de son portefeuille, dont les retombées positives devraient commencer à se faire sentir au deuxième trimestre, même si les ventes en pâtissent, a déclaré le directeur financier Todd Cunfer lors d’une conférence téléphonique avec les analystes.

«(Campbell's) adopte clairement une approche beaucoup plus offensive d'auto-assistance », a déclaré Andrew Lazar, analyste chez Barclays.

La société a indiqué qu’elle prévoyait de réaliser environ 500 millions de dollars d’économies d’ici l’exercice 2030.

« La marque a besoin d’innovation, de nouveaux emballages et d’une architecture prix-format capable de changer les perceptions et de donner aux consommateurs une raison de la choisir au-delà de la simple nostalgie », a déclaré Suzy Davidkhanian, analyste chez eMarketer.

Campbell's prévoit une baisse de son chiffre d'affaires net de 2 % à 4 % pour l'exercice 2027, alors que les analystes tablaient sur une baisse de 0,8 %, selon les données compilées par LSEG. La société prévoit un bénéfice par action ajusté compris entre 1,65 et 1,80 dollar, en deçà des estimations de 1,86 dollar.

Le chiffre d’affaires net a reculé de 8 % pour s’établir à 2,14 milliards de dollars au quatrième trimestre, manquant de peu les estimations de 2,15 milliards de dollars, tandis que le bénéfice par action ajusté de 39 cents était conforme aux attentes.

Les volumes du segment des snacks de la société ont reculé de 6 %, tandis que les prix ont augmenté de 1 %. Dans le segment des repas et des boissons, où les prix sont restés stables, les volumes ont progressé de 3 %.