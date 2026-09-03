Campbell recule après avoir annoncé un chiffre d'affaires et un bénéfice annuels inférieurs aux prévisions

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(Actualités)

3 septembre - ** L'action du fabricant de produits alimentaires emballés Campbell CPB.O a chuté de 10,43 %, à 21,30 dollars

** Le titre s'apprête à connaître sa pire journée depuis mai 2018, si ces pertes se confirment

** La société prévoit un chiffre d’affaires et un bénéfice annuels inférieurs aux estimations, pénalisés par la faiblesse de la demande pour ses snacks et condiments haut de gamme dans un contexte d’incertitudes macroéconomiques

** La société s'attend à ce que son chiffre d'affaires net pour l'exercice 2027 recule de 2 % à 4 %, contre une baisse estimée à 0,8 % selon les données compilées par LSEG

** Prévoit un BPA ajusté annuel compris entre 1,65 $ et 1,80 $, en deçà des estimations de 1,86 $

** Annonce une baisse de 8 % de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre, à 2,14 milliards de dollars, contre des estimations tablant sur un recul de 7,6 % à 2,15 milliards de dollars

** Enregistre une baisse de 37 % du bénéfice par action ajusté trimestriel, à 39 cents

** Réduit son dividende trimestriel à 25 centimes pour le quatrième trimestre, contre 39 centimes précédemment, afin d’accélérer ses efforts de réduction de la dette

** "CPB a encore beaucoup à prouver avant que les investisseurs ne lui accordent davantage de confiance, notamment au vu des récentes tendances observées sur les canaux de distribution pour l’activité de snacks salés de la société", indique BNP Paribas Equity Research

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse d'environ 15 % depuis le début de l'année