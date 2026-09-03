Campbell prévoit une année difficile en raison de la baisse des dépenses de consommation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Campbell's vise 500 millions de dollars d'économies d'ici 2030

* Réduction du dividende du quatrième trimestre de 39 à 25 cents pour accélérer le désendettement

* Enregistre une baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre plus forte que prévu

* Bénéfice trimestriel conforme aux estimations

(Ajout d'informations sur les actions et des commentaires du directeur financier issus de la conférence téléphonique au paragraphe 8)

par Koyena Das

Campbell's CPB.O a annoncé jeudi des prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires annuels inférieures aux estimations et a réduit son dividende trimestriel de plus d'un tiers, alors que le fabricant de soupes est confronté à une faible demande pour ses snacks plus onéreux.

L'action du fabricant de crackers Goldfish a chuté d'environ 7 % en début de séance.

La société a indiqué avoir fermé certaines usines et procédé à des réductions d’effectifs afin de soutenir ses marges, dans le cadre d’un programme visant à économiser environ 500 millions de dollars d’ici l’exercice 2030.

« Nos résultats restent inacceptables », a déclaré le directeur général Mick Beekhuizen, ajoutant que Campbell's allait « affronter la réalité de front ». La société va également ajuster les prix dans certaines catégories afin de refléter l'évolution des coûts des matières premières, a-t-il précisé.

«(Campbell's) adopte clairement une approche beaucoup plus offensive en matière de redressement interne », a déclaré Andrew Lazar, analyste chez Barclays.

Les consommateurs aux revenus modestes se tournent vers des marques bon marché et des produits de marque de distributeur, ce qui pèse sur les ventes d’entreprises telles que Campbell’s, qui ont augmenté leurs prix ces dernières années pour préserver leurs marges.

Le directeur financier Todd Cunfer a indiqué lors d’une conférence téléphonique avec les analystes que Campbell’s avait mis en œuvre des hausses de prix moyennes de 4 % à 5 % sur environ 60 % de son portefeuille, dont les effets positifs devraient commencer à se faire sentir au deuxième trimestre, même si les ventes en subiront l’impact.

Campbell's prévoit une baisse de son chiffre d'affaires net pour l'exercice 2027 comprise entre 2 % et 4 %, contre une baisse de 0,8 % estimée par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit un bénéfice par action ajustépour l’exercice 2027 compris entre 1,65 et 1,80 dollar, contre des estimations de 1,86 dollar par action.

La société est confrontée à une inflation des coûts des matières premières due aux tensions géopolitiques et commerciales, ainsi qu’à une hausse des coûts logistiques et à des investissements liés au lancement de soupes et de sauces et aux promotions des fêtes de fin d’année.

Le chiffre d'affaires net a reculé de 8 % à 2,14 milliards de dollars au quatrième trimestre, manquant de peu l'estimation moyenne des analystes de 2,15 milliards de dollars, tandis que le bénéfice par action ajusté de 39 cents était conforme aux attentes.

Les volumes du segment des snacks de la société ont reculé de 6 %, tandis que les prix ont augmenté de 1 %. Dans le segment des repas et des boissons, où les prix sont restés stables, les volumes ont progressé de 3 %.