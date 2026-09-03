Campbell prévoit un chiffre d'affaires annuel inférieur aux estimations en raison de la faiblesse des dépenses de consommation

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(Correction du paragraphe 7: la prévision de Campbell concernant le bénéfice par action ajusté pour l'exercice 2027 est ramenée à une fourchette comprise entre 1,65 et 1,80 dollar, contre 2,17 dollars précédemment)

* Selon les données de LSEG, la société prévoit une baisse de son chiffre d'affaires net de 2 % à 4 % pour l'exercice 2027; les analystes tablaient sur une baisse de 0,8 %

* Réduction du dividende du quatrième trimestre de 39 cents à 25 cents afin d’accélérer la réduction de la dette

* Campbell vise 500 millions de dollars d'économies d'ici 2030

Campbell's CPB.O a publié jeudi des prévisions annuelles inférieures aux estimations, confrontée à une faible demande pour ses snacks plus chers et ses condiments de garde-manger, et a réduit son dividende trimestriel de plus d'un tiers alors que le fabricant de soupes cherche à améliorer ses performances.

Les consommateurs aux revenus modestes se tournent vers des marques bon marché et des produits de marque de distributeur, ce qui pèse sur les ventes d’entreprises telles que Campbell’s, qui ont augmenté leurs prix ces dernières années pour préserver leurs marges.

L’entreprise prévoit de réaliser 500 millions de dollars d’économies d’ici 2030. Elle réduit également son dividende trimestriel à 25 cents pour le quatrième trimestre, contre 39 cents auparavant, afin d’accélérer ses efforts de réduction de la dette.

"Nos performances ne sont pas à la hauteur de nos attentes et nous prenons des mesures décisives pour les améliorer", a déclaré le directeur général Mick Beekhuizen.

Campbell's s'attend à ce que son chiffre d'affaires net de l'exercice 2027 recule de 2 % à 4 %, alors que les analystes tablaient sur une baisse de 0,8 %, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires net a reculé de 8 % au quatrième trimestre, à 2,1 milliards de dollars, une baisse plus marquée que l'estimation moyenne des analystes, qui tablaient sur une baisse de 7,6 %.

La société prévoit un bénéfice par action ajusté compris entre 1,65 et 1,80 dollar pour l'exercice 2027, alors que les analystes tablaient sur 1,86 dollar.

Ces prévisions tiennent compte d’un environnement instable marqué par une inflation élevée, mais mettent en avant des facteurs positifs qui devraient soutenir les marges, a indiqué Campbell’s.