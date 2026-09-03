Campbell en baisse après avoir annoncé un chiffre d'affaires annuel inférieur aux prévisions

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3 septembre - ** L'action du fabricant de produits alimentaires emballés Campbell CPB.O recule d'environ 9 % à 21,60 dollars en pré-ouverture

** La société prévoit un chiffre d'affaires annuel inférieur aux estimations, pénalisée par la faiblesse de la demande pour ses en-cas et condiments de garde plus onéreux, dans un contexte d'incertitudes macroéconomiques

** La société s'attend à ce que son chiffre d'affaires net pour l'exercice 2027 recule de 2 % à 4 %, contre une baisse estimée à 0,8 % selon les données compilées par LSEG

** La société table sur un bénéfice par action ajusté annuel compris entre 1,65 et 1,80 dollar, en deçà des estimations de 1,86 dollar

** La société annonce une baisse de 8 % de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre, à 2,14 milliards de dollars, contre des estimations tablant sur un recul de 7,6 % à 2,15 milliards de dollars

** Enregistre une baisse de 37 % du bénéfice par action ajusté trimestriel, à 39 cents

** Réduit son dividende trimestriel à 25 centimes pour le quatrième trimestre, contre 39 centimes précédemment, afin d'accélérer ses efforts de réduction de la dette

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse d'environ 15 % depuis le début de l'année