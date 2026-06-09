Campari se refinance via une obligation de 500 millions d'euros

Campari a annoncé mardi son intention de placer sur le marché 500 millions d'euros d'obligations dans le cadre de son programme dit Euro Medium Term Notes (EMTN).

Dans un communiqué, le groupe de spiritueux italien explique que le produit de cette émission doit être alloué au refinancement de la souche obligataire d'un montant en principal de 550 millions d'euros offrant un coupon fixe annuel de 1,25% et dont la maturité est fixée au 6 octobre 2027.

Le groupe poursuit l'optimisation de son endettement

Campari précise que cette opération s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à gérer de manière "proactive" ses prochaines échéances de remboursement et de rallonger la maturité de sa dette.

Le placement doit être effectué par les banques BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo et UniCredit.

A la Bourse de Milan, l'action Campari progressait de 0,7% mardi matin dans le sillage de ces annonces.