Camden Property n'atteint pas ses prévisions de FFO en raison de la baisse des loyers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'investissement immobilier Camden Property CPT.N a publié jeudi un résultat d'exploitation ajusté (FFO) de base pour le deuxième trimestre inférieur aux estimations des analystes, sous la pression de la baisse des loyers des nouveaux baux et d'une croissance modérée des revenus immobiliers.

Les bailleurs d’appartements américains subissent la pression d’une forte augmentation de l’offre de logements neufs, tandis que le ralentissement de la hausse des loyers, la hausse des coûts d’exploitation et les taux d’intérêt élevés continuent de peser sur le secteur.

Voici quelques détails:

* Les loyers effectifs des nouveaux baux chez Camden Property ont continué de se détériorer au deuxième trimestre, reculant de 3,3% contre une baisse de 2,1% sur la même période de l’année précédente.

* Pour le trimestre clos le 30 juin, la société a annoncé un FFO ajusté de base de 1,39 dollar par action, en baisse de 2,7% par rapport à l’année dernière et inférieur aux prévisions de 1,67 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

* Son chiffre d’affaires trimestriel total a reculé de 0,1% pour s’établir à 392,94 millions de dollars au deuxième trimestre, ce qui correspond aux estimations des analystes.

* Dans le même temps, les dépenses ont augmenté de 2,4% au cours de la même période.

* Camden a réaffirmé sa fourchette prévisionnelle de FFO de base pour 2026, comprise entre 6,68 dollars et 6,82 dollars par action.