Caltech poursuit Zoom pour un brevet de vidéoconférence

Le California Institute of Technology a poursuivi Zoom ZM.O devant le tribunal fédéral du Delaware lundi, accusant l'entreprise technologique de violer l'un des brevets de l'université couvrant la technologie de vidéoconférence.

L'école de Pasadena, en Californie, a déclaré que le logiciel de communication vidéo de Zoom viole ses droits sur la technologie de vidéoconférence qu'elle a développée pour aider les scientifiques de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN), dont le siège est en Suisse.

Les porte-parole de Zoom n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la plainte. Un porte-parole de Caltech s'est refusé à tout commentaire.

Caltech a déclaré que ses professeurs ont mis au point la technologie brevetée pour permettre les conférences entre les scientifiques du CERN dans plus de 140 pays. La plainte indique que le système de vidéoconférence du CERN comptait 26 500 utilisateurs enregistrés en 2006.

Zoom a été fondé en 2011 et a gagné en popularité en tant que plateforme de réunion à distance pendant la pandémie de COVID-19. L'action en justice indique que la plateforme de Zoom utilise abusivement les innovations brevetées de Caltech pour améliorer les performances et la fiabilité des systèmes de vidéoconférence.

Caltech a demandé un montant non spécifié de dommages et intérêts. L'affaire est la suivante: California Institute of Technology v. Zoom Communications Inc, U.S. District Court for the District of Delaware, No. 1:26-cv-00214.

Pour Caltech: Kalpana Srinivasan et Daniel Shih de Susman Godfrey

Pour Zoom: informations sur l'avocat non encore disponibles