CALIBRE (ex CYBERGUN) : CALIBRE est redevenu bénéficiaire en 2025

Solide contribution du pôle Défense au chiffre d'affaires et au résultat ;

Transformation réussie du pôle Civil autour d' evike-europe.com ;

Impact favorable de la sortie de VERNEY-CARRON ;

Bénéfice net annuel de 1,8 MEUR ;

Réduction de l'endettement financier net et allongement de la maturité.

3 août 2026

CALIBRE, acteur mondial du tir, publie ses résultats annuels 2025 audités [1] . Le rapport financier annuel 2025 est mis à disposition sur le site Internet de la Société.

Hugo BRUGIÈRE, dirigeant de CALIBRE, déclare : « Nous avons l'habitude d'avoir des exercices particulièrement riches et intenses et 2025 n'a pas fait exception à la règle. En consolidant l'activité très profitable d'ARKANIA, en adossant nos activités Civil à un partenaire solide comme EVIKE et en sortant de VERNEY-CARRON après avoir permis à cette activité historique de survivre et de se relancer, nous avons tout à la fois simplifié et renforcé le profil de CALIBRE.

Pour le 10 ème anniversaire de ma prise de contrôle, j'ai le sentiment du devoir accompli et peux désormais penser sereinement à l'avenir du Groupe. Nous pourrons ainsi notamment proposer à la prochaine assemblée générale de sanctuariser le fait que nous n'utiliserons plus de produits financiers à prix variable, la restructuration du groupe étant terminée. »

ARKANIA – EVIKE.EUROPE.COM – VERNEY-CARRON, TOUTES LES FILIALES ONT UN NOUVEL ÉLAN

En 2025, le Groupe CALIBRE a donné à chacune de ses filiales les moyens d'assurer un développement pérenne :

La discipline financière et la justesse d'exécution ont permis à ARKANIA, la filiale Défense, de réaliser un nouvel exercice rentable et de solder sa dette financière ;

L'investissement dans la montée en puissance d' evike-europe.com , la filiale Civil, offre des perspectives très prometteuses ;

La profonde restructuration et l'accompagnement de VERNEY-CARRON jusqu'à la sortie des actifs du périmètre du Groupe a contribué à pérenniser un fleuron historique de l'industrie armurière française.

1,8 MEUR DE BÉNÉFICE NET

Pour faciliter la lecture des comptes sur une base comparable, CALIBRE présenté dans son compte de résultats la contribution des filiales ARKANIA et evike-europe.com qui constituent le nouveau périmètre opérationnel.

En MEUR 2024 2025 Chiffre d'affaires 44,3 20,2 Dont ARKANIA + evike-europe.com 24,9 21,8 Résultat d'exploitation (11,9) (1,1) Dont ARKANIA + evike-europe.com 0,4 0,6 Résultat financier (2,5) 3,1 Résultat exceptionnel (10,2) (0,2) Résultat net (24,6) 1,8 Dont Part du Groupe (24,7) 1,8

Le chiffre d'affaires des activités poursuivies d'ARKANIA et evike-europe.com ressort à 21,8 MEUR en 2025 contre 24,9 MEUR un an plus tôt. La montée en puissance des nouvelles activités du pôle Civil a partiellement compensé le léger recul du pôle Défense dû à un effet de base exigeant en 2024 et à des décalages de cadences d'un gros donneur d'ordres.

Ce nouveau périmètre affiche un résultat d'exploitation positif de 0,6 MEUR, en hausse de +50% sur un an, malgré les coûts induits par la phase de montée en puissance du pôle Civil. Les charges d'exploitation à caractère non récurrent, constituées par la contribution de VERNEY-CARRON jusqu'à sa sortie du périmètre et l'arrêt progressif des activités B2B du pôle Civil a pesé pour 2,7 MEUR sur l'exercice. Ces charges n'ont plus vocation à se retrouver dans les comptes des exercices futurs.

Le résultat financier ressort positif à 3,1 MEUR, principalement du fait de l'impact positif de la sortie de VERNEY-CARRON, alors que les charges financières de la dette d'ARKANIA sont limitées à 0,4 MEUR.

Le bénéfice net annuel ressort ainsi à 1,8 MEUR en 2025 et témoigne de la santé financière retrouvée du Groupe.

RÉDUCTION DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET ET PROJET DE LEVÉE DE FONDS

En MEUR 31/12/2024 31/12/2025 Capitaux propres (3,8) (1,2) Dont part du Groupe (7,4) (2,6) Emprunts et dettes financières 9,0 6,0 Trésorerie 2,3 1,2 Endettement financier net 6,7 4,8

En parallèle de sa rationalisation opérationnelle, CALIBRE a amélioré sa structure financière. Le bénéfice annuel et le produit de l'augmentation de capital réalisée par exercice des BSA émis en 2022 a permis de reconstituer en partie les fonds propres.

L'endettement financier a été réduit de 3,0 MEUR en 12 mois, passant de 9,0 MEUR à 6,0 MEUR, grâce à ces opérations et aux flux générés par le désengagement des activités du pôle Civil B2B.

En tenant compte de la trésorerie de 1,2 MEUR à fin 2025, l'endettement financier net ressort à 4,8 MEUR, en amélioration de 1,9 MEUR, et se compose essentiellement de :

3,7 MEUR de dette à échéance 2029 ;

1,1 MEUR de dettes à échéance initiale fin janvier 2026 en cours de renégociation pour en allonger la maturité.

À noter que les ultimes instruments dilutifs encore en circulation (BSA K2A et BSA K2B ) ne pourraient donner lieu qu'à la création d'un maximum de 153 actions nouvelles et qu'il n'y a plus de contrat de financement (à prix variable ou autre).

En outre, dans le cadre du partenariat stratégique conclu avec la société EVIKE dans le domaine de l'AirSoft (pôle Civil), CALIBRE doit encore encaisser à la date de publication de ce communiqué 2,4 MEUR dont 1,2 MEUR en 2026.

Recevez gratuitement toute l'information financière de CALIBRE par e-mail en vous inscrivant sur : www.calibre-groupe.com

A propos de CALIBRE :

Fondé en 1986, CALIBRE est un expert mondial du tir. Historiquement positionné sur le segment Civil et récréatif (Airsoft, Airgun, etc.), le Groupe a développé, depuis 2014, une division Militaire dédiée à l'entrainement des forces armées et de police. Au cours de l'exercice 2025, CALIBRE a réalisé un chiffre d'affaires de 20 MEUR.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, CALIBRE est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0014004QR6 – ALIBR) et ses titres sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

Contacts :

ACTUS finance & communication

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES LEIB au +33 1 53 67 36 78

Relations Presse : Anne-Charlotte DUDICOURT au +33 1 53 67 36 32

ATOUT CAPITAL

Listing Sponsor : +33 1 56 69 61 86

[1] Les comptes ont été certifiés sans réserve avec une observation sur le principe de continuité d'exploitation décrit dans la note 2.3 de l'annexe aux comptes consolidés