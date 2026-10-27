CALIBRE (ex CYBERGUN) : CALIBRE confirme la pertinence de ses choix stratégiques avec un nouveau bénéfice au 1er semestre 2026

Stabilité du chiffre d'affaires des activités poursuivies ;

Résultat d'exploitation positif à +3,3 MEUR ;

Bénéfice net semestriel, part du Groupe, de +2,7 MEUR ;

Reconstitution des capitaux propres, hausse de la trésorerie et baisse de l'endettement financier net.

27 octobre 2026

CALIBRE (Euronext Growth – ALIBR), groupe industriel français spécialisé dans l'AirSoft et la Défense, publie ses résultats semestriels 2026. Le rapport financier semestriel 2026 est mis à disposition sur le site Internet de la Société.

Hugo BRUGIÈRE, dirigeant de CALIBRE, déclare : « Ce 1 er semestre est en tous points remarquable et illustre la pertinence des choix stratégiques, parfois douloureux, que nous avons su prendre au cours des dernières années.

Nos deux pôles d'activité, la distribution d'AirSoft au travers de notre filiale evike-europe.com et l'industrie de Défense au travers d'ARKANIA, sont profitables et présentent des cycles de développement complémentaires.

L'arrêt des autres activités a permis d'éteindre des foyers de pertes structurelles alors que les cessions d'actifs ont généré des ressources supplémentaires.

C'est dans ce contexte que nous avons fait voter lors de la dernière assemblée générale le non-renouvellement des outils de financement à prix variable, indispensable en période de restructuration mais désormais inutiles.

Nous allons dorénavant nous attacher à renforcer le Groupe en poursuivant cette logique de développement d'activités complémentaires et rentables. »

PRINCIPALES DÉCISIONS STRATÉGIQUES

Le Groupe CALIBRE a multiplié les décisions stratégiques au cours des derniers mois, afin d'améliorer structurellement son profil économique. Les faits marquants à retenir sont :

La déconsolidation de VERNEY-CARRON, foyer structurel de pertes qui avait pesé pour -1,3 MEUR sur le résultat d'exploitation du 1 er semestre 2025 ;

semestre 2025 ; La cession des licences de marques à EVIKE dans le domaine de l'AirSoft B2B afin de se concentrer sur l'exploitation de la filiale de distribution B2C evike-europe.com ;

La cession d'un terrain jouxtant le site de production d'ARKANIA, là encore dans une logique de focalisation sur les activités opérationnelles.

Toutes ces décisions contribuent à la solidité des résultats du 1 er semestre 2026.

PLUS DE 3 MEUR DE BÉNÉFICE D'EXPLOITATION

En MEUR S1 2025 S1 2026 Chiffre d'affaires 12,9 11,5 Résultat d'exploitation (1,9) 3,3 Résultat financier 0,6 0,1 Résultat exceptionnel (0,0) (0,2) Résultat net (1,4) 3,2 Dont Part du Groupe (1,5) 2,7

Le chiffre d'affaires des activités poursuivies d'ARKANIA et evike-europe.com est relativement stable, à 11,5 MEUR, au 1 er semestre 2026. Les activités arrêtées de VERNEY-CARRON et de distribution d'AirSoft B2B avaient généré 1,2 MEUR de revenus au 1 er semestre 2025.

La stabilité des revenus du périmètre conservé confirme la complémentarité des activités : la baisse d'activité d'ARKANIA liée à des décalages de commandes qui devraient être rattrapés lors des prochains semestres est compensée par la très bonne montée en puissance d' evike-europe.com .

Ces activités contribuent positivement au résultat d'exploitation du 1 er semestre 2026 qui bénéficie également de produits à caractère non récurrent, à hauteur de 2,9 MEUR, liés aux plus-values de cession des licences d'AirSoft et du terrain jouxtant le site d'ARKANIA.

Le résultat d'exploitation semestriel ressort ainsi à 3,3 MEUR.

Après prise en compte de la quote-part de résultats revenant aux minoritaires des filiales, le bénéfice net, part du Groupe CALIBRE, s'élève à 2,7 MEUR à fin juin 2026.

RÉDUCTION SIGNIFICATIVE DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET

En MEUR 31/12/2025 30/06/2026 Capitaux propres (1,2) 1,7 Dont part du Groupe (2,6) (0,1) Emprunts et dettes financières 6,0 4,9 Trésorerie 1,2 2,2 Endettement financier net 4,8 2,7

Le bénéfice net réalisé au cours du semestre a permis de reconstituer les capitaux propres à hauteur de 1,7 MEUR, réglant le sujet de la nécessaire reconstitution des fonds propres soulevé lors de la dernière Assemblée Générale.

L'endettement financier brut a été réduit de 1,1 MEUR, principalement sous l'effet du remboursement d'obligations (0,5 MEUR) et du paiement de la dernière annuité du PGE souscrit par ARKANIA (0,4 MEUR).

Le solde des excédents de trésorerie générés par l'activité au cours du 1 er semestre a permis d'accroître les disponibilités de 1,0 MEUR, passant de 1,2 MEUR à 2,2 MEUR.

Dès lors, l'endettement financier net à fin juin 2026 ressort à 2,7 MEUR contre 4,8 MEUR à fin 2025.

Dans ce contexte, le Groupe CALIBRE considère pouvoir faire face à ses besoins de trésorerie identifiés au cours des 12 prochains mois, grâce notamment à :

La rentabilité des activités d'ARKANIA et d' evike-europe.com qui ne présentent pas de besoins de financement additionnels non couverts ;

La perspective d'encaissement, auprès du partenaire Evike, d'une nouvelle échéance du plan de paiement échelonné pour un montant de 1,1 MEUR ;

L'échéance de l'essentiel de la dette financière fixée à 2029.

Recevez gratuitement toute l'information financière de CALIBRE par e-mail en vous inscrivant sur : www.calibre-groupe.com

À propos de CALIBRE :

Fondé en 1986, CALIBRE est un acteur industriel français disposant de 2 filiales opérationnelles :

ARKANIA, groupe technologique d'ingénierie et de production sur le marché de la défense et de la sécurité, doté de plusieurs sites industriels en France ;

evike-europe.com , acteur de premier plan sur le marché de l'airsoft et de la réplique réaliste, disposant d'un site e-commerce de référence pour les passionnés en Europe.

Au cours de l'exercice 2025, CALIBRE a réalisé un chiffre d'affaires de 20 MEUR et un bénéfice net de 1,8 MEUR.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, CALIBRE est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0014004QR6 – ALIBR) et ses titres sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

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