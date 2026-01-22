 Aller au contenu principal
Caleres met en garde contre des résultats en dents de scie après la faillite de Saks Global et nomme un directeur financier intérimaire
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 00:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de chaussures Caleres

CAL.N a mis en garde mercredi contre la volatilité potentielle des résultats du quatrième trimestre liée à la faillite de Saks Global, après avoir nommé Dan Karpel au poste de directeur financier par intérim.

Saks Global, un conglomérat de grands magasins haut de gamme, s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites la semaine dernière, à peine un an après qu'un accord visant à créer un géant du luxe ait réuni Saks Fifth Avenue, Bergdorf Goodman et Neiman Marcus sous le même toit.

Caleres, dont la marque Stuart Weitzman est vendue dans les magasins appartenant à Saks Global, a déclaré que la faillite pourrait entraîner une volatilité des ventes et faire peser un risque pouvant aller jusqu'à 6 cents par action sur ses prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre.

Cet avertissement intervient alors que la société a annoncé que son directeur financier, Jack Calandra, quitterait ses fonctions à la fin du mois.

Jack Calandra, qui a rejoint Caleres en 2022, a précédemment occupé des postes de direction chez des fabricants de vêtements, dont Gap, et part à la recherche d'autres opportunités.

Valeurs associées

CALERES
14,050 USD NYSE +4,07%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

