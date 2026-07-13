Calendrier statistiques sur 15 jours

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|13/07/2026
|Etats-Unis
|Déclaration Mensuelle Des Budgets
|juin
|14/07/2026
|Royaume Uni
|BRC Retail Moniteur De Vente (Annuel)
|juin
|Etats-Unis
|Indice des prix
|juin
|15/07/2026
|Chine
|Indice Du Prix Des Logements (Annuel)
|juin
|Europe UEM
|Production Industrielle (Mensuel)
|mai
|Etats-Unis
|Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA
|10 juillet
|Etats-Unis
|Prix à la production (Mensuel)
|juin
|Etats-Unis
|Indice Empire State Manufacturing
|juillet
|Etats-Unis
|Prix à la production Core (Mensuel)
|juin
|Etats-Unis
|Changement des stocks de pétrole brut EIA
|10 juillet
|Etats-Unis
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|10 juillet
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|Indice des prix
|juin
|16/07/2026
|Royaume Uni
|Production Manufacturière (Mensuelle)
|mai
|Royaume Uni
|Production Industrielle (Mensuel)
|mai
|Royaume Uni
|Balance commerciale de marchandises hors UE
|mai
|Royaume Uni
|Balance commerciale des marchandises
|mai
|Royaume Uni
|PIB moyen sur 3 mois
|mai
|Royaume Uni
|PIB (Mensuel)
|mai
|Europe UEM
|Balance Commerciale
|mai
|Etats-Unis
|Inscriptions hebdomadaires au chômage
|11 juillet
|Etats-Unis
|Indice manufacturier Fed de Philadelphie
|juillet
|Etats-Unis
|Vente Au Détail Ex Autos (Mensuel)
|juin
|Etats-Unis
|Ventes au détail (mensuel)
|juin
|Etats-Unis
|Indice du marché de logement NAHB
|juillet
|Etats-Unis
|Promesses De Ventes (Annuel)
|juin
|Etats-Unis
|Promesses De Ventes (Mensuel)
|juin
|Etats-Unis
|Stocks Des Entreprises (Mensuel)
|mai
|17/07/2026
|Etats-Unis
|Permis de construire (mensuel) Prel
|juin
|Etats-Unis
|Mises En Chantier (Mensuel)
|juin
|Etats-Unis
|Mises en chantier
|juin
|Etats-Unis
|Permis de Construire Prél
|juin
|Etats-Unis
|Prix À L'Importation (Mensuel)
|juin
|Etats-Unis
|Prix À L'Importation (Mensuel)
|juin
|Etats-Unis
|Production Industrielle (Mensuel)
|juin
|Etats-Unis
|Indice Michigan de confiance des consommateurs Prél
|juillet
|Europe UEM
|Prix à la consommation
|juin
|20/07/2026
|Allemagne
|Prix à la production (Annuel)
|juin
|21/07/2026
|Royaume Uni
|Taux De Chômage
|mai
|Royaume Uni
|Evolution de l'emploi
|mai
|Royaume Uni
|Revenus moyens incl. Bonus (3Mo/An)
|mai
|Espagne
|Balance Commerciale
|mai
|Europe UEM
|Indice Du Sentiment Économique ZEW
|juillet
|Allemagne
|Indice Du Sentiment Économique ZEW
|juillet
|Etats-Unis
|Changement de stock d'huile brute API
|17 juillet
|22/07/2026
|Japon
|Balance Commerciale
|juin
|Japon
|Exportations (Annuelle)
|juin
|Royaume Uni
|Taux D'Inflation De Base (Annuel)
|juin
|Royaume Uni
|Taux d'Inflation (Annuel)
|juin
|Royaume Uni
|Taux d'inflation (Mensuel)
|juin
|Etats-Unis
|Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA
|17 juillet
|Etats-Unis
|Changement des stocks de pétrole brut EIA
|17 juillet
|Etats-Unis
|Changement de stocks d'essence EIA
|17 juillet
|23/07/2026
|France
|Confiance Des Entreprises
|juillet
|Europe UEM
|BCE La Décision De Taux D'Intérêt
|Europe UEM
|Taux Facilité De Dépôt
|Etats-Unis
|Inscriptions hebdomadaires au chômage
|18 juillet
|Etats-Unis
|Indice d'Activité Nationale de la Fed de Chicago
|juin
|Europe UEM
|Conférence de presse de la BCE
|Europe UEM
|Confiance des consommateurs Flash
|juillet
|24/07/2026
|Royaume Uni
|Gfk De Confiance Des Consommateurs
|juillet
|Japon
|Taux D'Inflation De Base (Annuel)
|juin
|Japon
|Taux d'Inflation (Annuel)
|juin
|Japon
|Indice PMI Services Flash
|juillet
|Japon
|Indice PMI Manufacturier Flash
|juillet
|Royaume Uni
|Ventes au Détail (annuel)
|juin
|Royaume Uni
|Ventes au détail (mensuel)
|juin
|Allemagne
|Gfk De Confiance Des Consommateurs
|août
|France
|Indice PMI Manufacturier Flash
|juillet
|France
|Indice PMI Composite Flash
|juillet
|France
|Indice PMI Services Flash
|juillet
|Allemagne
|Indice PMI Manufacturier Flash
|juillet
|Allemagne
|Indice PMI Services Flash
|juillet
|Allemagne
|Indice PMI Composite Flash
|juillet
|Europe UEM
|Indice PMI Manufacturier Flash
|juillet
|Europe UEM
|Indice PMI Composite Flash
|juillet
|Europe UEM
|Indice PMI Services Flash
|juillet
|Royaume Uni
|Indice PMI Manufacturier Flash
|juillet
|Royaume Uni
|Indice PMI Services Flash
|juillet
|Royaume Uni
|Indice De L'Optimisme Cbi Affaires
|Q3
|Royaume Uni
|Cbi Industriels Tendances Commandes
|juillet
|Etats-Unis
|Indice PMI Services Flash
|juillet
|Etats-Unis
|Indice PMI Manufacturier Flash
|juillet
|Etats-Unis
|Indice PMI Composite Flash
|juillet
|Etats-Unis
|Ventes De Logements Neufs (Mensuel)
|juin
|Etats-Unis
|Ventes De Logements Neufs
|juin
Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 13/07/2026 à 07:21
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