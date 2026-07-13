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Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 13/07/2026 à 07:21

date zone indice période
13/07/2026 Etats-Unis Déclaration Mensuelle Des Budgets juin
14/07/2026 Royaume Uni BRC Retail Moniteur De Vente (Annuel) juin
Etats-Unis Indice des prix juin
15/07/2026 Chine Indice Du Prix Des Logements (Annuel) juin
Europe UEM Production Industrielle (Mensuel) mai
Etats-Unis Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA 10 juillet
Etats-Unis Prix à la production (Mensuel) juin
Etats-Unis Indice Empire State Manufacturing juillet
Etats-Unis Prix à la production Core (Mensuel) juin
Etats-Unis Changement des stocks de pétrole brut EIA 10 juillet
Etats-Unis Changement de stocks d'essence EIA 10 juillet
Espagne Indice des prix juin
16/07/2026 Royaume Uni Production Manufacturière (Mensuelle) mai
Royaume Uni Production Industrielle (Mensuel) mai
Royaume Uni Balance commerciale de marchandises hors UE mai
Royaume Uni Balance commerciale des marchandises mai
Royaume Uni PIB moyen sur 3 mois mai
Royaume Uni PIB (Mensuel) mai
Europe UEM Balance Commerciale mai
Etats-Unis Inscriptions hebdomadaires au chômage 11 juillet
Etats-Unis Indice manufacturier Fed de Philadelphie juillet
Etats-Unis Vente Au Détail Ex Autos (Mensuel) juin
Etats-Unis Ventes au détail (mensuel) juin
Etats-Unis Indice du marché de logement NAHB juillet
Etats-Unis Promesses De Ventes (Annuel) juin
Etats-Unis Promesses De Ventes (Mensuel) juin
Etats-Unis Stocks Des Entreprises (Mensuel) mai
17/07/2026 Etats-Unis Permis de construire (mensuel) Prel juin
Etats-Unis Mises En Chantier (Mensuel) juin
Etats-Unis Mises en chantier juin
Etats-Unis Permis de Construire Prél juin
Etats-Unis Prix À L'Importation (Mensuel) juin
Etats-Unis Prix À L'Importation (Mensuel) juin
Etats-Unis Production Industrielle (Mensuel) juin
Etats-Unis Indice Michigan de confiance des consommateurs Prél juillet
Europe UEM Prix à la consommation juin
20/07/2026 Allemagne Prix à la production (Annuel) juin
21/07/2026 Royaume Uni Taux De Chômage mai
Royaume Uni Evolution de l'emploi mai
Royaume Uni Revenus moyens incl. Bonus (3Mo/An) mai
Espagne Balance Commerciale mai
Europe UEM Indice Du Sentiment Économique ZEW juillet
Allemagne Indice Du Sentiment Économique ZEW juillet
Etats-Unis Changement de stock d'huile brute API 17 juillet
22/07/2026 Japon Balance Commerciale juin
Japon Exportations (Annuelle) juin
Royaume Uni Taux D'Inflation De Base (Annuel) juin
Royaume Uni Taux d'Inflation (Annuel) juin
Royaume Uni Taux d'inflation (Mensuel) juin
Etats-Unis Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA 17 juillet
Etats-Unis Changement des stocks de pétrole brut EIA 17 juillet
Etats-Unis Changement de stocks d'essence EIA 17 juillet
23/07/2026 France Confiance Des Entreprises juillet
Europe UEM BCE La Décision De Taux D'Intérêt
Europe UEM Taux Facilité De Dépôt
Etats-Unis Inscriptions hebdomadaires au chômage 18 juillet
Etats-Unis Indice d'Activité Nationale de la Fed de Chicago juin
Europe UEM Conférence de presse de la BCE
Europe UEM Confiance des consommateurs Flash juillet
24/07/2026 Royaume Uni Gfk De Confiance Des Consommateurs juillet
Japon Taux D'Inflation De Base (Annuel) juin
Japon Taux d'Inflation (Annuel) juin
Japon Indice PMI Services Flash juillet
Japon Indice PMI Manufacturier Flash juillet
Royaume Uni Ventes au Détail (annuel) juin
Royaume Uni Ventes au détail (mensuel) juin
Allemagne Gfk De Confiance Des Consommateurs août
France Indice PMI Manufacturier Flash juillet
France Indice PMI Composite Flash juillet
France Indice PMI Services Flash juillet
Allemagne Indice PMI Manufacturier Flash juillet
Allemagne Indice PMI Services Flash juillet
Allemagne Indice PMI Composite Flash juillet
Europe UEM Indice PMI Manufacturier Flash juillet
Europe UEM Indice PMI Composite Flash juillet
Europe UEM Indice PMI Services Flash juillet
Royaume Uni Indice PMI Manufacturier Flash juillet
Royaume Uni Indice PMI Services Flash juillet
Royaume Uni Indice De L'Optimisme Cbi Affaires Q3
Royaume Uni Cbi Industriels Tendances Commandes juillet
Etats-Unis Indice PMI Services Flash juillet
Etats-Unis Indice PMI Manufacturier Flash juillet
Etats-Unis Indice PMI Composite Flash juillet
Etats-Unis Ventes De Logements Neufs (Mensuel) juin
Etats-Unis Ventes De Logements Neufs juin
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