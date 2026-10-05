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Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 05/10/2026 à 10:45

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date zone indice période
05/10/2026 Espagne Indice PMI Services septembre
Etats-Unis Indice ISM Services septembre
06/10/2026 Allemagne Commandes à l'industrie (Mensuel) août
France Production Industrielle (Mensuel) août
Royaume Uni Indice PMI Construction septembre
Europe UEM Ventes au détail (mensuel) août
Etats-Unis Importations août
Etats-Unis Exportations août
Etats-Unis Balance Commerciale août
Etats-Unis Changement de stock d'huile brute API 2 octobre
07/10/2026 Allemagne Production Industrielle (Mensuel) août
France Balance Commerciale août
Etats-Unis Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA 2 octobre
Etats-Unis Changement des stocks de pétrole brut EIA 2 octobre
Etats-Unis Changement de stocks d'essence EIA 2 octobre
Etats-Unis Procès-verbaux du FOMC
08/10/2026 Royaume Uni Rics Maison Prix Solde septembre
Japon Compte Courant août
Allemagne Exportations (Mensuel) août
Allemagne Balance Commerciale août
Europe UEM Comptes de la réunion de la politique monétaire de la BCE
Etats-Unis Inscriptions hebdomadaires au chômage 3 octobre
09/10/2026 Japon Les Dépenses Des Ménages (Mensuel) août
Japon Les Dépenses Des Ménages (Annuel) août
Espagne Confiance Des Consommateurs septembre
Etats-Unis Indice Michigan de confiance des consommateurs Prél octobre
12/10/2026 Etats-Unis Déclaration Mensuelle Des Budgets septembre
13/10/2026 Royaume Uni BRC Retail Moniteur De Vente (Annuel) septembre
Etats-Unis Ventes de Logements Existants septembre
Etats-Unis Ventes de Logements Existants (Mensuel) septembre
14/10/2026 Allemagne Prix de Gros (Annuel) septembre
Allemagne Prix ??de gros (Mensuel) septembre
Etats-Unis Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA 9 octobre
Etats-Unis IPC septembre
Etats-Unis IPC c.a. septembre
Etats-Unis Taux D'Inflation De Base (Mensuel) septembre
Etats-Unis Taux D'Inflation De Base (Annuel) septembre
Etats-Unis Taux d'Inflation (Annuel) septembre
Etats-Unis Taux d'inflation (Mensuel) septembre
Etats-Unis Changement de stock d'huile brute API 9 octobre
15/10/2026 Japon Les Commandes De Machines (Annuel) août
Japon Les Commandes De Machines (Mensuel) août
Royaume Uni PIB moyen sur 3 mois août
Royaume Uni Production Manufacturière (Mensuelle) août
Royaume Uni Production Industrielle (Mensuel) août
Royaume Uni Balance commerciale de marchandises hors des EU août
Royaume Uni PIB (Mensuel) août
Royaume Uni Balance commerciale des marchandises août
Europe UEM Production Industrielle (Mensuel) août
Etats-Unis Inscriptions hebdomadaires au chômage 10 octobre
Etats-Unis Indice manufacturier Fed de Philadelphie octobre
Etats-Unis Prix à la production (Mensuel) septembre
Etats-Unis Indice Empire State Manufacturing octobre
Etats-Unis Prix à la production Core (Mensuel) septembre
Etats-Unis Vente Au Détail Ex Autos (Mensuel) septembre
Etats-Unis Ventes au détail (mensuel) septembre
Etats-Unis Stocks Des Entreprises (Mensuel) août
Etats-Unis Changement des stocks de pétrole brut EIA 9 octobre
Etats-Unis Changement de stocks d'essence EIA 9 octobre
16/10/2026 Europe UEM Balance Commerciale août
Etats-Unis Prix À L'Exportation (Mensuel) septembre
Etats-Unis Prix À L'Importation (Mensuel) septembre
Etats-Unis Production Industrielle (Mensuel) septembre
Etats-Unis Transactions nettes à long-terme (TIC) août
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