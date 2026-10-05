Calendrier statistiques sur 15 jours

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|05/10/2026
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|Indice PMI Services
|septembre
|Etats-Unis
|Indice ISM Services
|septembre
|06/10/2026
|Allemagne
|Commandes à l'industrie (Mensuel)
|août
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|Production Industrielle (Mensuel)
|août
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|Indice PMI Construction
|septembre
|Europe UEM
|Ventes au détail (mensuel)
|août
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|Importations
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|Etats-Unis
|Balance Commerciale
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|Etats-Unis
|Changement de stock d'huile brute API
|2 octobre
|07/10/2026
|Allemagne
|Production Industrielle (Mensuel)
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|France
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|Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA
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|Changement des stocks de pétrole brut EIA
|2 octobre
|Etats-Unis
|Changement de stocks d'essence EIA
|2 octobre
|Etats-Unis
|Procès-verbaux du FOMC
|08/10/2026
|Royaume Uni
|Rics Maison Prix Solde
|septembre
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|Compte Courant
|août
|Allemagne
|Exportations (Mensuel)
|août
|Allemagne
|Balance Commerciale
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|Europe UEM
|Comptes de la réunion de la politique monétaire de la BCE
|Etats-Unis
|Inscriptions hebdomadaires au chômage
|3 octobre
|09/10/2026
|Japon
|Les Dépenses Des Ménages (Mensuel)
|août
|Japon
|Les Dépenses Des Ménages (Annuel)
|août
|Espagne
|Confiance Des Consommateurs
|septembre
|Etats-Unis
|Indice Michigan de confiance des consommateurs Prél
|octobre
|12/10/2026
|Etats-Unis
|Déclaration Mensuelle Des Budgets
|septembre
|13/10/2026
|Royaume Uni
|BRC Retail Moniteur De Vente (Annuel)
|septembre
|Etats-Unis
|Ventes de Logements Existants
|septembre
|Etats-Unis
|Ventes de Logements Existants (Mensuel)
|septembre
|14/10/2026
|Allemagne
|Prix de Gros (Annuel)
|septembre
|Allemagne
|Prix ??de gros (Mensuel)
|septembre
|Etats-Unis
|Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA
|9 octobre
|Etats-Unis
|IPC
|septembre
|Etats-Unis
|IPC c.a.
|septembre
|Etats-Unis
|Taux D'Inflation De Base (Mensuel)
|septembre
|Etats-Unis
|Taux D'Inflation De Base (Annuel)
|septembre
|Etats-Unis
|Taux d'Inflation (Annuel)
|septembre
|Etats-Unis
|Taux d'inflation (Mensuel)
|septembre
|Etats-Unis
|Changement de stock d'huile brute API
|9 octobre
|15/10/2026
|Japon
|Les Commandes De Machines (Annuel)
|août
|Japon
|Les Commandes De Machines (Mensuel)
|août
|Royaume Uni
|PIB moyen sur 3 mois
|août
|Royaume Uni
|Production Manufacturière (Mensuelle)
|août
|Royaume Uni
|Production Industrielle (Mensuel)
|août
|Royaume Uni
|Balance commerciale de marchandises hors des EU
|août
|Royaume Uni
|PIB (Mensuel)
|août
|Royaume Uni
|Balance commerciale des marchandises
|août
|Europe UEM
|Production Industrielle (Mensuel)
|août
|Etats-Unis
|Inscriptions hebdomadaires au chômage
|10 octobre
|Etats-Unis
|Indice manufacturier Fed de Philadelphie
|octobre
|Etats-Unis
|Prix à la production (Mensuel)
|septembre
|Etats-Unis
|Indice Empire State Manufacturing
|octobre
|Etats-Unis
|Prix à la production Core (Mensuel)
|septembre
|Etats-Unis
|Vente Au Détail Ex Autos (Mensuel)
|septembre
|Etats-Unis
|Ventes au détail (mensuel)
|septembre
|Etats-Unis
|Stocks Des Entreprises (Mensuel)
|août
|Etats-Unis
|Changement des stocks de pétrole brut EIA
|9 octobre
|Etats-Unis
|Changement de stocks d'essence EIA
|9 octobre
|16/10/2026
|Europe UEM
|Balance Commerciale
|août
|Etats-Unis
|Prix À L'Exportation (Mensuel)
|septembre
|Etats-Unis
|Prix À L'Importation (Mensuel)
|septembre
|Etats-Unis
|Production Industrielle (Mensuel)
|septembre
|Etats-Unis
|Transactions nettes à long-terme (TIC)
|août
Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 05/10/2026 à 10:45
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