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Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 25/05/2026 à 07:07

date zone indice période
26/05/2026 Etats-Unis Confiance des consommateurs du Conference Board mai
27/05/2026 France Enquête de conjoncture auprès des ménages mai
28/05/2026 France Prix à la production industrielle avril
France Confiance dans l'industrie mai
France Confiance des ménages mai
Allemagne Confiance dans l'industrie mai
Allemagne Confiance des ménages mai
Espagne Confiance dans l'industrie mai
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
Etats-Unis Commandes de biens durables avril
Etats-Unis Ventes de logements neufs avril
Etats-Unis PIB - 2e estimation 1T
Etats-Unis Revenus des ménages avril
Etats-Unis Dépenses des ménages avril
29/05/2026 France PIB - 2e estimation 1T
France Indice des prix - provisoire mai
France Dépenses de consommation des ménages avril
Allemagne Indice des prix - préliminaire mai
Allemagne Taux de chômage mai
Allemagne Demandeurs d'emploi mai
01/06/2026 Europe UEM Taux de chômage avril
France IDA Manufacturier mai
Europe UEM IDA manufacturier mai
Royaume Uni PMI Manufacturier mai
Etats-Unis ISM manufacturier mai
02/06/2026 Europe UEM Prix à la consommation - estimation rapide mai
03/06/2026 Europe UEM Prix à la production industrielle avril
France IDA des services mai
Europe UEM IDA des services mai
Royaume Uni PMI des services mai
Etats-Unis ISM services mai
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
Etats-Unis Commandes à l'industrie avril
Etats-Unis Enquête ADP sur l'emploi privé mai
04/06/2026 Europe UEM Vente de détail avril
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
Etats-Unis Productivité - 2e estimation 1T
05/06/2026 France Production industrielle avril
France Balance commerciale avril
France Balance des paiements avril
Europe UEM PIB 1T
Etats-Unis Taux de chômage mai
Etats-Unis Demandeurs d'emploi mai
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