CALENDRIER-Les 100 ans de Disney, du studio de garage à l'empire médiatique

En 1923, Walt Disney quitte sa société d'animation en difficulté, Laugh-O-gram Films, et utilise ses derniers 40 dollars pour acheter un billet de train afin de rejoindre son frère Roy à Los Angeles, où ils commencent à réaliser des films d'animation dans le garage de leur oncle. La société qu'ils ont fondée deviendra l'une des marques de médias et de divertissement les plus influentes de l'histoire. The Walt Disney Co DIS.N fête ses 100 ans ce mois-ci. L'entreprise, dont Walt Disney a fait la célèbre remarque "tout a commencé par une souris", est aujourd'hui un mastodonte de 156 milliards de dollars, qui englobe des parcs à thème, des réseaux de télévision, des films et un service de diffusion en continu qui touche des millions de personnes sur tous les continents. À l'occasion de son centenaire, Disney traverse une période tumultueuse pour l'industrie, marquée par le déclin de la télévision traditionnelle, l'effondrement des recettes publicitaires, un box-office cinématographique qui n'a pas encore retrouvé ses niveaux d'avant la pandémie et des services de streaming vidéo qui, pour la plupart, n'ont pas réussi à être rentables. Voici une chronologie du parcours de Disney, du petit studio de Burbank au géant mondial des médias: Octobre Walt Disney et son frère Roy Disney créent le 1923 "Disney Brothers Cartoon Studio" après avoir signé un contrat avec le distributeur M.J. Winkler pour les "Alice Comedies" Mars 1924 sortie de "Alice's Day at Sea", le premier court métrage de la série "Alice Comedies" Janvier La société est rebaptisée "Walt Disney Studio" 1926 Septembre La série de dessins animés "Oswald le lapin 1927 chanceux", un personnage créé par Walt Disney, est commercialisée par le distributeur MJ Winkler. Cependant, Disney se brouille plus tard avec Winkler après avoir réalisé qu'il ne possédait pas les droits sur son travail Mai 1928 Le personnage populaire de Mickey Mouse, co-créé avec Ub Iwerks, fait ses débuts dans les dessins animés " Plane Crazy " et " The Gallopin' Gaucho ", qui connaissent un succès relatif Novembre La première de "Steamboat Willie", le titre de 1928 gloire de Mickey, est diffusée. "Minnie Mouse" est présentée Déc. 1929 La société est scindée en quatre unités: Walt Disney Productions, Walt Disney Enterprises, Liled Realty and Investment Co et Disney Film Recording Co 1930 Début des produits dérivés Disney, publication du premier livre et de la première bande dessinée de Mickey Mouse 1932 L'un des premiers dessins animés en couleur, "Flowers and Trees", qui fait partie de la série "Silly Symphony", remporte l'Oscar du meilleur dessin animé Février Sortie du premier dessin animé en couleur de Mickey 1935 Mouse, "The Band Concert" Déc. 1937 Sortie du premier long métrage d'animation, "Blanche-Neige et les sept nains" 1942 Commence à réaliser des films de propagande et de formation pour l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. création de "Saludos Amigos" pour promouvoir les bonnes relations avec l'Amérique du Sud Janvier Sortie du film antinazi "Der Fuehrer's Face", qui 1943 remporte l'Oscar du meilleur dessin animé 1945 Sortie de "Destino ", un film réalisé en collaboration avec l'artiste espagnol Salvador Dalí Déc. 1948 Sortie de "Seal Island", son premier film documentaire Oct. 1949 Lancement de la Walt Disney Music Company Juillet Sortie de "L'île au trésor", premier film en prises 1950 de vues réelles. Décembre Sortie de la première émission de télévision "One 1950 Hour in Wonderland" (Une heure au pays des merveilles) Février Sortie de "Peter Pan" 1953 Oct. 1954 Première diffusion de l'émission de télévision "Disneyland" Juillet Ouverture du premier parc à thème Disneyland 1955 Oct. 1955 Première émission de la série télévisée "Mickey Mouse Club" Août 1964 Sortie de "Mary Poppins" Déc. 1966 Décès de Walt Disney Déc. 1971 Décès de Roy Disney Nov. 1976 Card Walker est nommé directeur général, en remplacement de Donn Tatum Nov 1977 Roy E. Disney, fils du cofondateur Roy O. Disney, annonce sa démission 1982 Coca-Cola lance une série de tentatives infructueuses pour racheter Disney Avril Ouverture à Tokyo du premier parc à thème Disney en 1983 dehors des États-Unis 1983 Ron W. Miller remplace Walker au poste de directeur général; Raymond Watson devient président du conseil d'administration Avril Début de la diffusion de Disney Channel 1983 Février Lancement du label Touchstone Film pour tenter de 1984 répondre aux besoins d'un public adulte 1984 Le neveu de Walt Disney, Roy Edward Disney, et son partenaire commercial, Stanley Gold, démettent Ron Miller de ses fonctions de président-directeur général et Raymond Watson de celles de président du conseil d'administration, et les remplacent par Michael Eisner et Frank Wells, à la suite d'une tentative de rachat infructueuse par l'investisseur Saul Steinberg. Eisner devient la première personne sans lien personnel avec Walt Disney à diriger Walt Disney Productions. Au cours de ses quatre premières années en tant que directeur général, Disney passe de la dernière à la première place en termes de recettes au box-office parmi les huit grands studios 1986 Walt Disney Productions est rebaptisée The Walt Disney Company Février Lancement du label Hollywood Pictures pour produire 1989 des films comiques destinés à un public adulte 1989 Lancement de Hollywood Records, qui propose des enregistrements allant du rap aux bandes originales de films Mai 1991 Rejoint l'indice Dow Jones Industrial Average Janvier Création du Disney Publishing Group, qui comprend 1992 Hyperion Books, Hyperion Books for Children et Disney Press Avril Ouverture d'Euro Disneyland, devenu Disneyland 1992 Paris, à Marne-la-Vallée, en France Avril Le premier spectacle de Disney Theatrical 1994 Productions - La Belle et la Bête - est présenté à Broadway Avril Frank Wells, président de Walt Disney Co, meurt 1994 dans un accident d'hélicoptère Juillet Sortie de la comédie musicale animée "Le Roi Lion" 1994 Juillet Annonce de l'acquisition de Capital Cities/ABC Inc 1995 pour 19 milliards de dollars 1996 Acquisition de Jumbo Pictures 1997 Signature d'un partenariat de distribution de 10 ans avec Pixar 2000 Bob Iger devient président Déc. 2003 Roy Disney, neveu de Walt Disney, démissionne de son poste de président de la division Feature Animation et de vice-président du conseil d'administration de la société. Dans une lettre adressée au directeur général de l'époque, Michael Eisner, il affirme que la société a échoué sous la direction d'Eisner au cours des sept années précédentes, invoquant notamment la faible fréquentation des parcs à thème et la "perte de confiance du public". Après sa démission, il participe à la création du site Internet SaveDisney.com, qui vise à évincer Eisner. Mai 2003 sortie du film "Finding Nemo". Juillet sortie de "Pirates des Caraïbes: la malédiction du 2003 Black Pearl". 2004 Comcast CMCSA.O lance une offre publique d'achat non sollicitée de 54,1 milliards de dollars sur Disney en février, déclenchant une bataille pour maintenir l'indépendance de la société de divertissement. Le fournisseur de télévision par câble abandonne son offre deux mois plus tard, après qu'il est apparu qu'elle était trop basse pour aboutir. Mars 2005 Eisner annonce qu'il démissionnera en septembre, un an avant l'expiration de son contrat. Octobre Iger devient directeur général 2005 Janvier Annonce de l'acquisition des studios d'animation 2006 Pixar, créateurs de "Toy Story", pour un montant de 7,4 milliards de dollars Févr. Annonce la fusion de ses stations de radio ABC avec 2006 Citadel Broadcasting pour un montant de 2,7 milliards de dollars Août 2009 Annonce l'acquisition de Marvel Entertainment pour un montant de 4 milliards de dollars Janvier Acquisition d'une participation majoritaire dans la 2012 société de divertissement indienne UTV Oct. 2012 Annonce l'acquisition du producteur de "Star Wars" Lucasfilm pour 4,05 milliards de dollars Fév 2013 Atteint une capitalisation boursière de 100 milliards de dollars Nov. 2013 Sortie de "Frozen", l'un de ses films d'animation les plus rentables Déc. 2015 Sortie de "Star Wars: The Force Awakens", le premier film de Lucasfilm sous l'égide du nouveau propriétaire 2016 Ouverture de Shanghai Disney Resort, le premier parc à thème Disney en Chine continentale Août 2017 Acquisition d'une participation majoritaire dans BAMTech Déc. 2017 Annonce d'un accord pour le rachat des studios de cinéma et de télévision, des réseaux de divertissement et des activités internationales de télévision de 21st Century Fox, pour 52,4 milliards de dollars. Comcast lance une offre concurrente de 65 milliards de dollars pour Fox, ce qui fait grimper le prix payé par Disney pour les actifs. L'acquisition a été finalisée en 2019 avec une offre majorée de 71,3 milliards de dollars. Nov 2019 Lancement du service de streaming Disney+ Janvier Le parc Disneyland de Hong Kong ferme ses portes, 2020 alors que la région est confrontée à la menace croissante du COVID-19. La propagation du virus mortel conduit la société à fermer tous ses parcs à thème. Le Disneyland Resort d'Anaheim, en Californie, reste fermé pendant 412 jours - la plus longue fermeture de son histoire Février Bob Chapek, responsable des parcs, est nommé 2020 directeur général de Disney Mars 2022 Disney publie une déclaration s'opposant à la loi de Floride qui interdit les discussions sur la sexualité et l'identité de genre avec les jeunes enfants dans les salles de classe. Les opposants à cette loi l'ont baptisée "don't say gay" (ne dites pas "gay"), affirmant qu'elle nuirait aux enfants LGBTQ. Avril Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, signe un 2022 projet de loi qui prive Disney de son autorité autonome dans ses parcs de la région d'Orlando, apparemment en représailles de son opposition à la loi sur les droits des parents en matière d'éducation. Août 2022 L'investisseur activiste Third Point révèle une participation d'un milliard de dollars et recommande des changements chez Disney Septembre Disney annonce une trêve avec l'investisseur 2022 activiste Third Point et nomme Carolyn Everson, vétéran de la technologie et des médias, au conseil d'administration Nov 2022 Iger est rétabli dans ses fonctions de directeur général, en remplacement de Chapek Déc. 2022 Lancement d'une formule d'abonnement avec publicité sur son service de streaming Disney+ Janvier L'investisseur activiste Nelson Peltz, de Trian 2023 Fund Management, se lance officiellement dans la bataille pour un siège au conseil d'administration de Disney afin de sauver le géant du divertissement de ce qu'il appelle une "crise" due à des dépenses excessives dans le secteur du streaming, à l'achat de 21st Century Fox et à une planification de la succession défaillante. Fév. 2023 Annonce d'une vaste restructuration, comprenant 7 000 suppressions d'emplois, dans le but de réduire les coûts de 5,5 milliards de dollars et de rentabiliser l'activité de diffusion en continu Févr. M. Peltz met fin à sa quête d'un siège au conseil 2023 d'administration Avril Disney poursuit le gouverneur de Floride Ron 2023 DeSantis devant un tribunal fédéral, affirmant qu'il "arme" le gouvernement de l'État en représailles aux critiques de l'entreprise à l'égard d'une loi interdisant les discussions sur la sexualité et l'identité de genre en classe avec les plus jeunes enfants Mai 2023 Des milliers de scénaristes de cinéma et de télévision se mettent en grève après que la Writers Guild of America (WGA) a décrété son premier arrêt de travail en 15 ans après avoir échoué à trouver un accord avec de grands studios tels que Disney et Netflix sur la rémunération et les limites de l'utilisation de l'intelligence artificielle Juillet Les acteurs hollywoodiens se mettent en grève après 2023 l'échec des négociations avec les studios, rejoignant ainsi les scénaristes de cinéma et de télévision qui tiennent un piquet de grève depuis mai et aggravant la perturbation de nombreux spectacles et films Octobre L'investisseur activiste Trian Fund Management de 2023 Nelson Peltz accumule environ 2,5 milliards de dollars d'actions dans Disney et devrait demander à l'entreprise de siéger à plusieurs reprises au conseil d'administration Octobre Le syndicat des scénaristes d'Hollywood ratifie un 2023 contrat de travail de trois ans après une grève